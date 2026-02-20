Acasă » Știri » Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele

De: Denisa Crăciun 20/02/2026 | 20:33
Ministrul muncii, Florin Manole, a făcut un nou anunț despre banii în plus la pensie. Acesta spune că va da ajutoare la pensie în 2026. Banii despre care spune nu sunt atașați în buget. 

Florin Manole a vorbit din nou despre promisiunea de a oferi ajutoare la pensie. Sumele pe care le propune el sunt între 600 și 1.000 de lei. Acestea le vor primii pensionarii care au pensia mai mică de 3.000 de lei. Sumele se vor oferi astfel: 600 de lei dacă pensia este sub 1.500 de lei, 800 dacă pensia este între 1.500 și 2.000 de lei, iar cei care vor primi 1.000 de lei sunt pensionarii care primesc în mod normal între 2.000 și 3.000 de lei.

Banii se vor da în tranșe în lunile aprilie și decembrie deoarece atunci consumul este mai mare. Bugetul pe care Guvernul îl va pune la dispoziție este de 480.000.000 de euro.

Ce spune Ministrul muncii despre banii în plus la pensie

Florin Manole a declarat că din cauza inflației și a creșterii TVA-ului vrea să îi ajute în continuare pe bătrânii care au pensii mici. Acesta mai spune că proiectul este o continuare a ceea ce a cerut PSD în 2023 și 2025.

Din cauza inflației și a creșterii TVA vrem să-i sprijinim cât de mult putem pe pensionarii cu venituri reduse. Mă refer la proiectiul pe care PSD l-a avut și în 2023 și în 2025, acela al sprijinirii unora dintre categoriile de pensionari cu niște sume în aprilie și decembrie, când sunt vârfurile cheltuielilor.

Premierul a spus că momentan nu s-a discutat despre o creștere a pensilor dar nici despre alocarea ajutoarelor. De asemnea, Ilie Bolojan a menționat că e nevoie de bani pentru aceste ajutoare, dar și că pensiile în România sunt foarte mici. În momentul de față banii pentru ajutoare nu au fost negociați și nici nu fac parte din buget. Cu toate acestea, Ministrul Manole susține că banii există, însă urmează să vedem dacă vor fi alocați pentru pensii.

Ministrul de finanțe caută resurse pentru pensii

Ministrul de finanțe, Alexandra Nazare, spune că este necesar să se găsească resurse pentru ajutoarele la pensie.

Ne dorim, bineînțeles, să găsim resursele pentru a sprijini cât mai mult și în moduri cât mai diverse persoanele vulnerabile în această perioadă, a declarat Alexandra Nazare

