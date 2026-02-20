Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care i-a adus sfârșitul lui Eric Dane. Și alte celebrități au fost diagnosticate cu aceeași afecțiune

Actorul Eric Dane, cunoscut publicului mai ale pentru rolul său din serialul „Anatomia lui Grey”, a murit după o luptă lungă și chinuitoare cu scleroza laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă rară care provoacă paralizie progresivă a mușchilor.

Și alte vedete au fost diagnosticate cu această afecțiune, care nu are vindecare și care omoară aproximativ 5.000 de persoane în fiecare an în Statele Unite, scrie People.

Inițial, pacienții pot prezenta spasme sau slăbiciune la un membru, adesea urmate de vorbire neclară, care poate progresa ulterior până la pierderea capacității de a vorbi, mânca, merge și respira independent, conform Clinicii Mayo. Oamenii trăiesc de obicei între trei și cinci ani de la diagnosticare, potrivit Asociației Distrofiei Musculare, deși unii pot trăi decenii. Nu există leac pentru această boală.

SLA, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, după faimosul jucător al echipei New York Yankees, care a crescut gradul de conștientizare cu privire la această boală după diagnosticare, cu discursul său memorabil în care s-a declarat „cel mai norocos om de pe fața pământului”, nu are o cauză exactă cunoscută. A afectat mii de oameni de-a lungul anilor, inclusiv nume notabile precum muzicianul Charles Mingus, fostul jucător NFL Steve Gleason, chitaristul John Driskell Hopkins și, cel mai recent, Eric Dane, mulți dintre aceștia împărtășindu-și experiențele.

Ce alte vedete au fost diagnosticate cu SLA?

Aaron Lazar

Actorul de pe Broadway Aaron Lazar a dezvăluit în ianuarie 2024 că a fost diagnosticat cu SLA. După ce și-a făcut public diagnosticul, Lazar a lansat un album de debut, intitulat Impossible Dream, în care i s-au alăturat artiști precum Josh Groban, Neil Patrick Harris, Leslie Odom Jr., Kelli O’Hara, Kate Baldwin, Norm Lewis, Kristin Chenoweth, Lin-Manuel Miranda și mulți alții. Albumul a inclus și un duet cu colega sa de pe Broadway, Rebecca Luker, care a murit în 2020, la doar 10 luni după ce a primit și ea diagnosticul de SLA.

Eric Stevens

Eric Stevens, un fost jucător NFL care a devenit ulterior pompier, a fost diagnosticat cu SLA la 29 de ani – la doar o lună după ziua nunții sale cu iubita sa, Amanda.

„Diagnosticul și educația ulterioară pe care au primit-o despre oribila boală au fost cele mai proaste vești pe care și le-ar putea imagina cineva”, se arată într-o descriere de pe o pagină de Facebook creată pentru Stevens.

Un an mai târziu, cuplul a anunțat că așteaptă primul lor copil împreună.

Stephen Hawking

Poate unul dintre cei mai cunoscuți pacienți cu SLA din istorie, Stephen Hawking era un student de 21 de ani la Universitatea Cambridge când a fost diagnosticat cu această afecțiune. A devenit ulterior un fizician celebru care avea să schimbe modul în care lumea percepea cosmologia. Cartea sa din 1988, „Scurtă istorie a timpului”, prezenta o „teorie a tuturor lucrurilor”, care a inspirat ulterior un film premiat cu Oscar cu același nume. Hawking a murit pe 14 martie 2018. Avea 76 de ani.

Eric Dane a murit din cauza sclerozei laterale amiotrofice

Actorul Eric Dane — cunoscut pentru rolurile sale din „Grey’s Anatomy”, „Charmed” și „Euphoria” — a murit la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an de când fusese diagnosticat cu o boală incurabilă.

Joi, 19 februarie 2025, într-o declarație pentru presa străină, familia lui Eric Dane a confirmat că acesta a murit la mai puțin de un an după ce a împărtășit lumii diagnosticul său tragic, care i-a schimbat viața.

