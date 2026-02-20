Acasă » Știri » Motivul real pentru care Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Rwanda: ”N-am plecat să trăiesc aici”

Motivul real pentru care Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Rwanda: ”N-am plecat să trăiesc aici”

De: Simona Vlad 20/02/2026 | 22:42
Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf, un cuplu bine sudat / Foto: Instagram
În cea mai recentă ediție Dan Capatos Show, moderatorul a discutat cu Laurențiu Reghecampf despre perioada prin care trece echipa sa odată cu Ramadanul, dar și despre viața personală. Antrenorul a explicat că jucătorii săi musulmani trebuie să respecte posturile din timpul zilei. Asta afectează antrenamentele și programul obișnuit. CANCAN.ro are toate detaliile.

Reghecamp a mai povestit că, deși mulți au interpretat greșit situația, el nu s-a mutat în Rwanda pentru viață personală, ci pentru muncă. A clarificat că familia sa, inclusiv partenera sa Corina și cei doi copii, rămân protejați de ochii presei. Antrenorul a spus și că viața lor privată nu este subiect de expunere publică. Vezi emisiunea integrală aici!

„A început Ramadanul, la mine jucătorii sunt musulmani, antrenamentele sunt seară. La șase și ceva aici în Rwanda au rugăciunea și la opt treizeci începem antrenamentul. Deci au timp să se roage, să aibă un mic dejun cum spun ei după care trecem la treabă. Noaptea ei mănâncă, au încă rugăciuni, iar eu dimineață la cinci termin. (…) Eu n-am plecat în Rwanda să trăiesc în Rwanda. Aici muncesc, am spus lucrul ăsta, dar trebuie să repetăm ca oamenii să înțeleagă. Nu mi-am lăsat acasă soția, viitoarea mea soție Corina și cei doi băieți. Nu am făcut un anunț public că am un al doilea băiat, pentru că nu cred că interesează pe nimeni viața mea privată.”

De asemenea, antrenorul a vorbit despre relația cu actuala parteneră și despre planurile lor de viitor, menționând că așteaptă finalizarea divorțului pentru a putea să-și organizeze viața personală complet. El a explicat că timpul petrecut împreună în Viena și evenimentele legate de ziua Corinei au fost interpretate greșit de unele publicații, dar realitatea este mult mai simplă.

„Iar referitor la ce m-ai întrebat tu, dacă se împlinește un an de când am cerut-o pe Corina, s-a înțeles greșit. Se împlinește exact de ziua ei, dar am spus că mai e timp, nu este doar un an. Eu am spus de foarte mult timp că aștept să termin divorțul cu fosta mea soție, să se termine tot scandalul ăsta după care o să am timp să-mi planific viața.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

