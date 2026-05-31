Drama neștiută a Sandei Țăranu. A internat-o la Spitalul 9 pe crainica TVR: ”Nu mai puteam!”

Este doliu în lumea televiziunii, după ce Sanda Țăranu, una dintre cele mai apreciate crainice din istoria Televiziunii Române, s-a stins din viață. Aceasta a murit la vârsta de 87 de ani și urmează să fie condusă pe ultimul drum. În urmă cu un an, Sanda Țăranu vorbea deschis despre cea mai grea perioadă din viața ei. Aceasta a suferit de depresie și a ajuns la Spitalul 9.

Una dintre cele mai grele perioade din viața Sandei Țăranu a venit în anii ’80. La acea vreme au avut loc câteva schimbări la TVR, iar programul de emisie a fost redus la doar două ore pe zi. Ei bine, faptul că nu a mai putut să își facă meseria așa cum dorea a împins-o pe Sanda Țăranu într-o depresie severă.

În cadrul podcastului realizat de Adrian Artene, Sanda Țăranu a vorbit despre această perioadă dificilă și a mărturisit chiar că a ajuns la Spitalul 9.

„Rămânând doar 2 ore de program, după ’83-’84, am cerut schimbarea locului de muncă pentru că nu am vrut să apar cu orice preţ. Nu mai puteam să-mi fac meseria. Atunci, am căzut într-o depresie îngrozitoare. Când m-am dus la spitalul 9, m-au internat imediat. Acolo mi-am dat seama ce însemna dacă s-ar fi agravat boala. Aveam deasupra rezervei mele agitatele, care au venit la rezerva mea, s-au suit pe un scăunel ca să se uite pe geamul de deasupra uşii, în salon. Eu am auzit că e mişcare afară şi am ieşit. O văd pe una care era pe un scăunel şi se uita. Ele nu voiau să mă deranjeze, ele ar fi vrut să vină la mine”, povestea Sanda Ţăranu, în urmă cu un an, la podcastul Altceva, realizat de Adrian Artene.

Sanda Țăranu, populară printre pacientele spitalului

De asemenea, Sanda Țăranu a mai mărturisit că perioada petrecută în spital a ajutat-o mult. Aceasta devenise populară printre paciente, multe fiind fascinate de prezența ei acolo.

„Mi-au povestit despre ele, le-am zis că să vină să stăm de vorbă. ‘Nu, noi am venit să ne ziceţi Noapte bună, aşa cum spuneţi la televizor, pentru că noi nu putem dormi deloc, nici măcar 5 minute pe noapte, și poate dacă ne spuneți noapte bună, poate vom reuşi să dormim’. Le-am zis că dacă nu vin ele la mine, mă duc eu la ele şi le spun noapte bună. Profesorul, când a venit la vizită seara, s-a uitat la mine și mi-a zis că aşa paciente ca mine să tot aibă”, a mai mărturisit Sanda Ţăranu.

Sanda Țăranu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București. Slujba de priveghi se va desfășura în data de 31 mai, de la ora 12:00, iar ceremonia de înmormântare va avea loc pe 1 iunie, începând cu ora 11:00.

