Singurul sat din România unde se circulă mai mult cu barca decât cu mașina. ”Mica Veneție” a țării noastre

Situat la jumătatea distanței dintre Tulcea și Marea Neagră, satul pescăresc Mila 23 este unul dintre cele mai faimoase din Delta Dunării. La începutul secolului al XX-lea avea în jur de 10 locuitori și nu mai mult de 2-3 case. În acest moment, peste 400 de oameni locuiesc permanent acolo, iar principala lor activitate este pescuitul. De asemenea, turismul a fost puternic dezvoltat în ultimii ani și asta datorită peisajelor ca în basme, asemănătoare Veneției.

Satul din România în care se circulă mai mult cu barca

Printre principalele motive pentru care turiștii aleg să viziteze satul Mila 23 sunt casele colorate și construite din materiale naturale. De exemplu, majoritatea caselor au acoperișul făcut din stuf. Întreg satul se traversează de la un capăt la altul în doar 20 de minute, iar pe drum oamenii pot vedea câteva obiective și anume o serie de pensiuni, o biserică, mici magazine cu suveniruri, în jur de două restaurante, dar atracția principală rămâne centrul de închirieri caiace și canoe. De asemenea, se poate vizita și muzeul Ivan Patzachini.

Un lucru important de menționat este că singura metodă de deplasare este barca. Din acest motiv este adesea asemănat cu Veneția. Sezonul verii aduce cei mai mulți turiști, mai ales că traseele cu barca sunt mai lungi. Cu toate acestea, primăvara și toamna sunt cele mai potrivite momente pentru a vizita Mila 23. În ultimii ani, datorită turismului din ce în ce mai ridicat, s-au pus la dispoziție mai multe cazări. Cele mai solicitate sunt pensiunile tradiționale, administrate de familii locale. Totuși, există și câteva pensiuni care au patru stele.

Printre cele mai frecvente preparate culinare se numără borșul de pește, saramura, peștele prăjit servit cu mămăliguță și multe altele. Cei care ajung aici pot organiza și alte călătorii spre alte localități precum Crisan, Caraorman (si Padurea Caraorman), Letea (si Padurea Letea), alaturi de multe alte obiective.

