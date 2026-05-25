Acasă » Știri » Cea mai ieftină destinație din Europa pentru vacanțe în 2026! Orașul unde turiștii cheltuie nici 500 de euro pe săptămână

Cea mai ieftină destinație din Europa pentru vacanțe în 2026! Orașul unde turiștii cheltuie nici 500 de euro pe săptămână

De: Anca Chihaie 25/05/2026 | 08:21
Cea mai ieftină destinație din Europa pentru vacanțe în 2026! Orașul unde turiștii cheltuie nici 500 de euro pe săptămână
Care este cea mai bună țară în care să locuiești / Sursa foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Praga devine tot mai atractivă pentru turiștii care își doresc o vacanță europeană fără costuri exagerate, iar un nou studiu realizat de platforma de turism KAYAK confirmă acest lucru. Capitala Cehiei a fost desemnată cea mai avantajoasă destinație din Europa pentru un city-break sau pentru un concediu de o săptămână, datorită prețurilor accesibile și experiențelor turistice variate pe care le oferă vizitatorilor.

Analiza realizată de specialiști a comparat costurile pentru transport și cazare în mai multe orașe europene populare, iar rezultatele au plasat Praga înaintea unor destinații cunoscute precum Bruxelles, Berlin, Madrid sau Milano. Potrivit datelor, un turist poate petrece șapte zile în capitala cehă cu un buget de aproximativ 500 de euro de persoană, sumă care include atât zborul dus-întors, cât și cazarea.

Cea mai ieftină destinație din Europa pentru vacanțe în 2026

Prețurile biletelor de avion către Praga rămân printre cele mai accesibile din Europa, costul mediu fiind estimat la aproximativ 170 de euro pentru o călătorie dus-întors. În același timp, cazarea pentru o săptămână într-o cameră dublă ajunge la aproximativ 340 de euro, ceea ce transformă orașul într-o variantă convenabilă pentru turiștii care vor să călătorească fără să cheltuiască sume foarte mari.

Comparativ cu alte capitale europene, diferențele de cost sunt semnificative. O vacanță similară în Bruxelles depășește pragul de 500 de euro, în timp ce pentru Berlin sau Cracovia turiștii trebuie să aloce aproximativ 530 de euro. În cazul Madridului, costurile pot trece de 600 de euro pentru aceeași perioadă.

Pe lângă prețurile avantajoase pentru transport și cazare, Praga este apreciată și pentru costurile reduse ale meselor și ale transportului public. Turiștii pot lua masa în restaurante tradiționale la prețuri considerabil mai mici decât în alte capitale europene. O masă completă, însoțită de bere locală, costă în general între 8 și 13 euro, iar băutura pentru care Cehia este renumită poate fi găsită chiar și la prețuri sub 2 euro pentru o halbă.

Pentru cei care preferă variante de cazare economice, hostelurile și pensiunile oferă camere la tarife care pornesc de la aproximativ 18 euro pe noapte. Acest aspect contribuie la popularitatea tot mai mare a orașului în rândul tinerilor și al turiștilor care aleg vacanțe cu buget redus.

Un alt avantaj important al capitalei cehe este infrastructura de transport public. Rețeaua de metrou, tramvaie și autobuze este considerată una dintre cele mai eficiente din Europa, iar costurile pentru utilizarea acesteia sunt reduse. Un abonament valabil timp de 24 de ore costă în jur de 5,50 euro, iar varianta pentru 72 de ore ajunge la aproximativ 14 euro și permite călătorii nelimitate în tot orașul.

Citește și: Insula pustie care caută doi angajați din aprilie până în octombrie. Se oferă salariu, cazare și mâncare

Citește și: Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Știri
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”
Știri
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu…
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu brățară electronică
Gandul.ro
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este...
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce...
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22 de ani, avea părul ca focul și un curaj ieșit din comun
Adevarul
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Mediafax
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
Click.ro
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii...
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Codul Rutier 2026: Ce amendă iei dacă ești prins de radar cu 51 km/h în localitate?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Ce amendă iei dacă ești prins de radar cu 51 km/h în...
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Pământul se rotește bizar: Tehnologia modernă e în mare pericol
go4it.ro
Pământul se rotește bizar: Tehnologia modernă e în mare pericol
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu brățară electronică
Gandul.ro
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu...
ULTIMA ORĂ
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul ...
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”
Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor, dar producătorii și-au fentat propriul regulament. ...
Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor, dar producătorii și-au fentat propriul regulament. Motivul pentru care nu a fost dat afară
Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei, după ce a fost eliminată de la Survivor
Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei, după ce a fost eliminată de la Survivor
Andreea Bălan, lună de miere atipică! Unde a dus-o Victor Cornea după nuntă: „Sunt super impresionată”
Andreea Bălan, lună de miere atipică! Unde a dus-o Victor Cornea după nuntă: „Sunt super impresionată”
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Vezi toate știrile