Cea mai ieftină destinație din Europa pentru vacanțe în 2026! Orașul unde turiștii cheltuie nici 500 de euro pe săptămână

Praga devine tot mai atractivă pentru turiștii care își doresc o vacanță europeană fără costuri exagerate, iar un nou studiu realizat de platforma de turism KAYAK confirmă acest lucru. Capitala Cehiei a fost desemnată cea mai avantajoasă destinație din Europa pentru un city-break sau pentru un concediu de o săptămână, datorită prețurilor accesibile și experiențelor turistice variate pe care le oferă vizitatorilor.

Analiza realizată de specialiști a comparat costurile pentru transport și cazare în mai multe orașe europene populare, iar rezultatele au plasat Praga înaintea unor destinații cunoscute precum Bruxelles, Berlin, Madrid sau Milano. Potrivit datelor, un turist poate petrece șapte zile în capitala cehă cu un buget de aproximativ 500 de euro de persoană, sumă care include atât zborul dus-întors, cât și cazarea.

Cea mai ieftină destinație din Europa pentru vacanțe în 2026

Prețurile biletelor de avion către Praga rămân printre cele mai accesibile din Europa, costul mediu fiind estimat la aproximativ 170 de euro pentru o călătorie dus-întors. În același timp, cazarea pentru o săptămână într-o cameră dublă ajunge la aproximativ 340 de euro, ceea ce transformă orașul într-o variantă convenabilă pentru turiștii care vor să călătorească fără să cheltuiască sume foarte mari.

Comparativ cu alte capitale europene, diferențele de cost sunt semnificative. O vacanță similară în Bruxelles depășește pragul de 500 de euro, în timp ce pentru Berlin sau Cracovia turiștii trebuie să aloce aproximativ 530 de euro. În cazul Madridului, costurile pot trece de 600 de euro pentru aceeași perioadă.

Pe lângă prețurile avantajoase pentru transport și cazare, Praga este apreciată și pentru costurile reduse ale meselor și ale transportului public. Turiștii pot lua masa în restaurante tradiționale la prețuri considerabil mai mici decât în alte capitale europene. O masă completă, însoțită de bere locală, costă în general între 8 și 13 euro, iar băutura pentru care Cehia este renumită poate fi găsită chiar și la prețuri sub 2 euro pentru o halbă.

Pentru cei care preferă variante de cazare economice, hostelurile și pensiunile oferă camere la tarife care pornesc de la aproximativ 18 euro pe noapte. Acest aspect contribuie la popularitatea tot mai mare a orașului în rândul tinerilor și al turiștilor care aleg vacanțe cu buget redus.

Un alt avantaj important al capitalei cehe este infrastructura de transport public. Rețeaua de metrou, tramvaie și autobuze este considerată una dintre cele mai eficiente din Europa, iar costurile pentru utilizarea acesteia sunt reduse. Un abonament valabil timp de 24 de ore costă în jur de 5,50 euro, iar varianta pentru 72 de ore ajunge la aproximativ 14 euro și permite călătorii nelimitate în tot orașul.

