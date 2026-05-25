Cum scapi rapid de musculițele care apar la fructele din casă. Trucurile recomandate de experți

Muștele de fructe pot deveni rapid o problemă enervantă în bucătărie, mai ales în sezonul cald. Aceste insecte minuscule sunt atrase de fructele coapte, resturile alimentare și zonele umede, iar o singură infestare se poate extinde rapid dacă nu este controlată la timp.

Potrivit Good Housekeeping, există mai multe metode simple și eficiente prin care muștele de fructe pot fi eliminate și prevenite, fără produse costisitoare sau soluții complicate.

De ce apar muștele de fructe

Experții explică faptul că aceste insecte sunt atrase în special de fructele prea coapte sau în descompunere, de deșeurile menajere și de lichidele fermentate. Odată apărute, femelele pot depune sute de ouă pe suprafața alimentelor, ceea ce duce la o înmulțire rapidă a infestării.

Una dintre cele mai recomandate metode este realizarea unei capcane cu oțet de mere. Mirosul atrage muștele, iar adăugarea unei picături de detergent de vase reduce tensiunea superficială a lichidului, astfel încât insectele nu mai pot scăpa.

O altă variantă este folosirea unui borcan cu fruct foarte copt și o pâlnie din hârtie introdusă în partea superioară. Muștele intră atrase de miros, dar nu mai reușesc să iasă. De asemenea, specialiștii recomandă și capcanele comerciale sau dispozitivele electrice pentru infestări mai serioase.

Cum previi reapariția lor

Prevenția este esențială pentru a evita revenirea muștelor de fructe. Experții recomandă:

aruncarea regulată a fructelor prea coapte

depozitarea alimentelor perisabile în frigider

curățarea frecventă a coșului de gunoi

evitarea lichidelor sau resturilor alimentare lăsate pe blat

spălarea fructelor imediat după cumpărare

În unele cazuri, muștele de fructe pot fi confundate cu alte insecte similare, precum musculițele de scurgere sau țânțarii de plante, ceea ce poate îngreuna combaterea lor. Din acest motiv, identificarea corectă a sursei infestării este esențială.

Specialiștii subliniază că acțiunea rapidă este cheia. Cu cât sunt eliminate mai devreme sursele de hrană și sunt amplasate capcanele, cu atât infestarea poate fi controlată mai ușor, de multe ori în doar câteva zile.

