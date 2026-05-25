Marius Țeicu, în centrul atenției la Festivalul de la Brăila! Cum arată astăzi marele compozitor care a împlinit 81 de ani pe 9 mai

Marius Țeicu rămâne unul dintre cele mai iubite nume ale muzicii românești, chiar dacă ultimii ani au fost marcați de o suferință uriașă. Celebrul compozitor, care și-a pierdut unica fiică după o luptă grea cu leucemia, a vorbit în repetate rânduri despre durerea care i-a schimbat complet viața și care l-a făcut să nu mai poată compune muzică.

Recent, artistul a revenit însă în atenția publicului la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „George Grigoriu” de la Brăila, unde a fost președintele juriului.

Drama care i-a schimbat viața lui Marius Țeicu

În spatele zâmbetului calm și al eleganței cu care apare mereu în public, Marius Țeicu ascunde o durere care nu s-a vindecat niciodată.

Compozitorul și-a pierdut unica fiică, Patricia, în urma unei forme rare de leucemie. Aceasta s-a stins din viață la doar 41 de ani, după ani întregi de suferință și tratamente dificile.

Despre acea perioadă, artistul a vorbit cu multă emoție în interviurile acordate în ultimii ani. Acesta mărturisea:

„Nu, nu mi-am revenit, nici nu pot. Au trecut atâția ani și încă o simt lângă mine. O mai și visez din când în când, știu că Patricia este îngerul nostru și, atunci când mai avem necazuri, ne ajută de acolo, de Sus”

Artistul spune că și acum vorbește cu fiica sa în gând și simte că aceasta îi veghează familia:

„Mă rog la ea, uneori, o simt lângă mine, știu că ne veghează. S-a frânt ceva definitiv în mine”

Marius Țeicu a povestit și cât de greu a fost drumul prin boala fiicei sale. Artistul a mărturisit:

„A fost un virus care a declanșat leucemia. Putea să aibă două finalizări, ori să paralizeze tot restul vieții, ori să facă leucemie. Noi atunci am sperat că prin tratament… A trecut timp de trei ani prin niște lucruri groaznice”

După moartea fiicei sale, viața lui Marius Țeicu s-a schimbat complet, inclusiv din punct de vedere artistic:

„Când am pierdut-o pe Patricia, am știut că totul s-a schimbat în viața mea. Dar nu am știut că îmi va pieri și dorința și inspirația de a mai compune muzică. S-a frânt ceva definitiv în mine!”

Artistul a mărturisit că după această tragedie nu și-a mai sărbătorit ziua de naștere, considerând-o doar „o zi ca oricare alta”.

Nepoții i-au adus puterea să meargă mai departe

În ciuda durerii, Marius Țeicu spune că își găsește liniștea alături de cei doi nepoți, Maria Casandra și Andrei, copiii Patriciei. Artistul petrece mult timp cu ei și încearcă să le fie aproape după pierderea mamei lor.

Apropiații spun că nepoții au devenit centrul universului său și motivul pentru care a continuat să apară în public și să rămână conectat cu muzica.

Marius Țeicu a împlinit 81 de ani

Pe 9 mai 2026, Marius Țeicu a împlinit 81 de ani. Fanii nu l-au uitat și i-au transmis sute de mesaje emoționante pe rețelele sociale, felicitându-l pentru întreaga carieră și pentru șlagărele care au marcat generații întregi.

Artistul este considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai muzicii ușoare românești, cu sute de melodii compuse de-a lungul carierei.

Născut la Reșița, în 1945, Marius Țeicu a absolvit Liceul de Muzică din Timișoara și Academia de Muzică din București, fiind ulterior dirijor, orchestrator, profesor și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

De-a lungul timpului a colaborat cu nume uriașe ale muzicii românești, printre care Angela Similea, Corina Chiriac, Olimpia Panciu sau Carmen Rădulescu.

Mulți își amintesc și astăzi de celebrul trio format împreună cu Olimpia Panciu și Mihai Constantinescu – „Un trio formidabil”.

Președintele juriului la Festivalul „George Grigoriu” de la Brăila

În acest weekend, Marius Țeicu a fost prezent la Brăila, unde a prezidat juriul Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „George Grigoriu”.

Duminică seara s-a încheiat cea de-a XXI-a ediție a festivalului, iar marele trofeu, în valoare de 4.000 de euro, a fost câștigat de italianul Vincenzo Cantiello, în vârstă de 25 de ani.

Premiul I a mers în Kazakhstan, la Alikhan Nurlybek, în timp ce Premiul II și Premiul III au ajuns tot în Italia.

Din juriu au mai făcut parte Andreea Andrei, Cornel Cristei, Corina Chiriac, Stela Enache, Pompilia Stoian și Dana Dorian. Festivalul a fost acompaniat live de orchestra condusă de maestrul Ionel Tudor, iar prezentatorii ediției au fost Vlad Miriță și Anca Țurcașiu.

Prezența lui Marius Țeicu la Brăila a fost primită cu multă căldură de public, semn că artistul continuă să fie unul dintre simbolurile muzicii ușoare românești.

