Eugen Cristea, actorul din „Feriți-vă de măgăruș” și „Inimă de țigan”, omagiu sfâșietor pentru Cristina Deleanu la un an de la moartea actriței

După ce în 2023 anunța că se retrage din viața publică și vorbea deschis despre depresie și dezamăgirile din lumea artistică, Eugen Cristea încearcă să își regăsească echilibrul. Actorul și-a lansat recent o nouă carte, continuă să participe la evenimente culturale și i-a dedicat un omagiu emoționant soției sale, Cristina Deleanu, la un an de la moartea acesteia.

Eugen Cristea, unul dintre actorii emblematici ai generației sale

Eugen Cristea este unul dintre cei mai cunoscuți actori români de teatru, film și televiziune. Absolvent al IATC București în 1976, actorul a jucat mai întâi pe scena Teatrului Național din Timișoara, iar din 1980 a devenit parte a Teatrul Național București.

De-a lungul carierei sale a interpretat zeci de roluri în teatru, film, teatru radiofonic și televiziune, fiind cunoscut și ca prezentator TV, compozitor și autor de cărți.

Pentru publicul larg, Eugen Cristea a rămas celebru mai ales datorită emisiunii ”Feriți-vă de măgăruș”, una dintre cele mai iubite producții pentru copii din anii ’90.

Actorul a avut însă și numeroase roluri memorabile în seriale și telenovele românești. Printre cele mai cunoscute se numără personajul Napoleon Venus Bibescu din Inimă de țigan, dar și aparițiile din „Regina”, „State de România”, „Cu un pas înainte”, „Doctori de mame” sau, mai recent, „Iubire cu parfum de lavandă”.

A jucat și în filme precum „Păcală se întoarce”, „Asfalt Tango”, „Ivan Turbincă” sau „Capitaine Conan”.

În 2023 anunța că se retrage din viața artistică

În urmă cu aproape trei ani, Eugen Cristea vorbea deschis despre dezamăgirile acumulate în lumea artistică și despre lupta cu depresia.

Actorul anunța atunci, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că se retrage din viața publică și din activitatea artistică. Actorul scria atunci:

„Plin de dezamăgiri, vă anunț, după o judicioasă analiză, că mă retrag din viața artistică”

Acesta spunea că a fost afectat de faptul că mai multe colaborări s-au încheiat brusc și că s-a simțit ignorat de sistem. Eugen Cristea mai mărturisea:

„E prea mult pentru un singur om care nu a făcut rău nimănui. Niciodată. Nu-mi doresc o nouă internare pentru depresie”

Ulterior, într-un interviu, actorul explica faptul că mesajul său a fost mai degrabă un semnal de alarmă:

„Nu se poate ca zeci de ani să fii talentat și bun și dintr-o dată să nu mai exiști. Nu așa se procedează într-o societate normală. Am avut senzația unei măsele stricate pe care o aruncă”

Eugen Cristea a vorbit atunci și despre felul în care actorii seniori ajung să fie marginalizați. „Am avut senzația unei măsele stricate pe care o aruncă”, spunea actorul, explicând cât de mult l-a durut faptul că nu mai era chemat în proiecte importante.

Tot atunci, actorul mărturisea că nu banii erau problema principală, ci dorința de a rămâne activ și conectat la scenă și la public.

Drama pierderii Cristinei Deleanu

În 2025, viața actorului a fost lovită de o nouă tragedie. Soția sa, Cristina Deleanu, a murit pe 15 mai, la vârsta de 84 de ani.

Cei doi formau unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea artistică românească și erau împreună de peste 40 de ani. Se căsătoriseră în 2001, iar apropiații spuneau despre ei că aveau o relație extrem de unită.

Potrivit informațiilor apărute atunci, Cristina Deleanu ar fi murit în urma unui infarct stomacal, după o perioadă în care starea sa de sănătate era fragilă.

Moartea actriței l-a afectat profund pe Eugen Cristea, care a rămas cu amintirea unei povești de iubire ce a traversat mai bine de patru decenii.

Poezia emoționantă dedicată Cristinei Deleanu

Pe 15 mai 2026, la un an de la moartea soției sale, Eugen Cristea i-a dedicat un omagiu emoționant sub forma unei poezii publicate online. Actorul a scris:

„Dedicată Marii Actrițe, CRISTINA DELEANU, MAESTRA Scenei Românești și a tuturor Românilor! Te rog să o reciți pe Scena Galaxiei tale, CRISTINA! Un An…nu am uitat… Sărut mâna reverențios!”

Versurile vorbesc despre destinul actorilor, despre sacrificii, uitare și suferințele ascunse din spatele scenei.

„Actorii noștri se mai nasc, socot

În toate personajele deodată

Pe scândura de lemn nu mor de tot

Doar viața lor e tristă și uitată”

Un alt fragment emoționant spune:

„Actorii sunt, ce să vă zic, o rugă

Șoptită în genunchi la un altar

Actorii noștri mai și mor pe fugă

Și nici n-au fost aplaudați măcar…”

Eugen Cristea și-a lansat o nouă carte

În ciuda tuturor dramelor prin care a trecut, Eugen Cristea continuă să creeze și să rămână aproape de publicul său.

La finalul lunii aprilie 2026, actorul și-a lansat volumul „Jurnal… gen”, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Național al Literaturii Române.

Cartea continuă stilul cald și plin de umor care l-a consacrat și ca autor.

„Vreau să muncesc, vreau să mai bucur niște oameni”, spunea actorul într-un mesaj inclus în prezentarea volumului.

Revine și pe scenă la finalul lunii mai

Chiar dacă în 2023 vorbea despre retragerea din viața publică, Eugen Cristea continuă să participe la evenimente culturale și artistice.

Pe 29 mai 2026, actorul va urca pe scena Casei de Cultură a Studenților din București, în cadrul „Întâlnirilor Culturale Florin-Silviu Ursulescu”, unde va avea un moment artistic dedicat teatrului și muzicii.

La 74 de ani, Eugen Cristea, una dintre figurile emblematice ale teatrului și televiziunii românești, în ciuda dezamăgirilor și pierderilor, continuă să creadă în artă și în legătura profundă cu publicul său.

CITEȘTE ȘI: Sfârșit prematur pentru un mare profesor. Constantin Duvac, omagiat cu respect și durere: „A fost un model pentru generații”

Cum arată mormântul lui Corneliu Vadim Tudor? Lidia i-a respectat întocmai dorința