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Orașul celebru din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 12.000 euro în iulie 2026

De: Elisa Tîrgovățu 10/07/2026 | 15:41
Orașul celebru din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 12.000 euro în iulie 2026
Orașul celebru din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 12.000 euro în iulie 2026
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Într-o perioadă în care prețurile locuințelor continuă să crească în marile orașe din România, există încă zone în care apartamentele pot fi cumpărate la sume care par greu de crezut. Un astfel de exemplu vine din Reșița. O locuință cu trei camere este scoasă la vânzare la un preț mult sub media pieței imobiliare.

Anunțul, publicat recent pe platforma OLX, a atras atenția internauților datorită prețului cerut de proprietar. Este vorba despre un apartament cu trei camere, pentru care se solicită doar 14.000 de euro, o sumă care contrastează puternic cu valorile practicate în orașe precum București, Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara, unde un apartament similar poate costa de câteva ori mai mult.

Locuința este amplasată la parterul unui bloc construit între anii 1977 și 1990. Suprafața utilă este de 90 de metri pătrați. Compartimentarea este decomandată. Apartamentul beneficiază de vedere pe două laturi ale imobilului, aspect care poate reprezenta un avantaj pentru viitorii proprietari.

Sursa foto: OLX

Locuința necesită investiții în renovare

Potrivit descrierii din anunț, apartamentul este nemodernizat. Ceea ce înseamnă că noul proprietar va trebui să investească în renovare și amenajare. Totuși, tocmai acest lucru poate oferi libertatea de a-l personaliza în funcție de propriile preferințe și necesități.

Proprietarul susține că imobilul poate fi folosit nu doar ca locuință, ci și pentru activități comerciale. Datorită amplasării la parter și spațiului generos, acesta consideră că apartamentul ar putea fi transformat cu ușurință în magazin, birou sau sediu pentru diverse afaceri.

Un alt detaliu care a atras atenția este mesajul direct inclus în descrierea anunțului. Proprietarul pare nemulțumit de numărul mare al persoanelor care doar vizualizează oferta, fără a-l contacta, și a transmis:

„Vă uitați, dar nu sunați. Doar bârfiți, nu cumpărați?”.

Chiar dacă locuința necesită investiții, prețul de 14.000 de euro o transformă într-una dintre cele mai accesibile oferte imobiliare disponibile în această perioadă. Pentru cei aflați în căutarea unei locuințe spațioase sau a unui spațiu care poate fi adaptat pentru activități comerciale, o astfel de ofertă poate reprezenta o oportunitate interesantă.

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