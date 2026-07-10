Jurnalista și prezentatoarea TV Felicia Popa a murit. „O voce puternică a presei”

Presa din Brașov traversează un moment de profundă tristețe după moartea jurnalistei, publicistei, eseistei și realizatoarei de televiziune Felicia Popa, una dintre personalitățile care și-au pus amprenta asupra mass-mediei locale timp de mai multe decenii.

De-a lungul activității sale, Felicia Popa a fost cunoscută pentru modul în care a abordat subiectele de interes public și pentru contribuția adusă dezvoltării presei locale. A activat atât în televiziune, cât și în presa scrisă, reușind să îmbine jurnalismul de investigație, analiza socială și eseistica într-un stil care i-a definit întreaga carieră.

Jurnalista și prezentatoarea TV Felicia Popa a murit

Publicul brașovean a cunoscut-o în special prin proiectele realizate în televiziune, unde a devenit una dintre figurile reprezentative ale presei locale. În cadrul Antena 1 Brașov a realizat emisiunea „Insuportabil”, un format care a atras atenția prin abordarea unor teme actuale și prin interesul acordat problemelor comunității. Emisiunea s-a remarcat prin subiecte variate și prin dorința de a aduce în atenția telespectatorilor situații relevante pentru viața socială și administrativă a orașului.

Cariera sa nu s-a limitat însă la activitatea din studioul de televiziune. Felicia Popa a colaborat cu publicații locale și regionale, unde a semnat numeroase articole dedicate fenomenelor sociale, culturale și administrative. Experiența acumulată în mass-media i-a permis să analizeze cu atenție realitățile societății și să ofere perspective bine documentate asupra unor teme de interes public.

„Cu tristeţe am aflat vestea plecării în Lumea fără dor a Doamnei Felicia Popa, jurnalist, eseist și realizator TV, o voce puternică a presei braşovene. Vă mulțumim pentru susţinerea și promovarea spectacolelor noastre în emisiunile dvs! Dumnezeu să vă odihnească în Lumină! Condoleante familiei îndoliate!”, a transmis Teatrul Particular Brașov.

În paralel cu jurnalismul, aceasta și-a dedicat o parte importantă a activității scrisului. A publicat volumul de eseuri „Trăim fără noi”, o carte care reunește reflecții despre societatea contemporană, relațiile dintre oameni și transformările lumii moderne. Lucrarea a reprezentat o etapă importantă în evoluția sa profesională și a demonstrat preocuparea pentru analiza comportamentului uman și a valorilor care definesc societatea.

CITEŞTE ŞI: Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă

Durere fără margini pentru sora românului mort în Alaska. Ce a făcut Denisa pentru Raul