Durere fără margini pentru sora românului mort în Alaska. Ce a făcut Denisa pentru Raul

Sora tânărului român care a murit vara trecută în Alaska a rememorat public momentul în care a mers la festivitatea de absolvire pe care fratele ei nu a mai apucat să o trăiască. Denisa Timișag a povestit că experiența a fost una stranie și apăsătoare, în condițiile în care Raul ar fi trebuit să fie acolo, alături de colegii lui.

Raul, student român de 21 de ani, a murit în Alaska după ce a ieșit la paddleboarding împreună cu prietenii săi. Tânărul s-a înecat, iar echipajele de intervenție l-au găsit mult prea târziu. Moartea lui a stârnit reacții puternice, iar familia a vorbit în repetate rânduri despre legătura apropiată dintre cei doi frați.

Durere fără margini pentru sora românului mort în Alaska

În memoria lui, la ceremonia de absolvire a fost oferită o diplomă pe numele său, ridicată de sora lui.

Denisa Timișag a relatat într-un clip video că întreaga atmosferă a fost greu de dus, explicând că totul i s-a părut „ciudat”.

„Am fost acum la absolvire la Raul, la colegii lui. Stau și mă uit cum toți studenții au așteptat ziua asta atâta timp, trei ani, și acum a plecat toată lumea acasă. E un sentiment din ăsta >. Efectiv, așa se simte și legat de chestia că Raul a murit. Adică, a trăit în fiecare zi, s-a trezit cu gândul că are și ziua de mâine, și de poimânine și așa mai departe, iar într-o zi nu a mai fost. Și acum…ce?”, a spus tânăra.

Ce a făcut Denisa pentru Raul

Raul plecase în America pentru a munci și a călători, asemenea multor studenți. Avea deja planuri pentru banii pe care urma să îi câștige, iar Denisa a dezvăluit la „Chefi la cuțite” că fratele ei voia să investească într-o cofetărie, știind pasiunea ei pentru prăjituri.

„Fratele meu, Raul, știa că îmi place să fac prăjituri. Toată lumea știa, dar nimeni nu avea încredere în mine cum avea el. Terminase anul 1 de facultate, s-a dus în Alaska doar să facă bani. M-a sunat pe 28 iulie și mi-a zis că sunt prea puțini bani pentru ce vrea el să facă, dar prea mulți ca să îi țină pe dreapta. Știa că mie îmi place să fac prăjituri și mi-a zis: Cum ar fi să am o cofetărie? Când mi-a dat Raul telefonul a fost cea mai minunată zi din viața mea”, a povestit Denisa.

Tânăra a relatat și momentul în care a aflat că fratele ei dispăruse. Spune că se afla în tren, în drum spre confirmarea locului la master, în timp ce familia era acasă și primea informații contradictorii de la autorități.

„Eu eram în tren, mergeam să îmi confirm locul la master, și familia mea era acasă. În ziua aia, când încă îl căutau autoritățile, presa locală, autoritățile declaraseră că nimeni nu l-a văzut și pur și simplu a dispărut”, a spus Denisa Timișag.

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