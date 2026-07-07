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Văduva lui Charlie Kirk trece printr-un moment cumplit. Va sta față în față cu presupusul ucigaș

De: David Ioan 07/07/2026 | 11:48
Văduva lui Charlie Kirk trece printr-un moment cumplit. Va sta față în față cu presupusul ucigaș
Văduva lui Charlie Kirk trece printr-un moment cumplit. Va sta față în față cu presupusul ucigaș. Foto: social media
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Erika Kirk urmează să ajungă în această săptămână în fața lui Tyler Robinson, tânărul acuzat că l-a împușcat mortal pe soțul ei, Charlie Kirk. Momentul are loc în cadrul audierii preliminare, etapă procedurală în care judecătorul analizează dacă probele strânse de procurori sunt suficiente pentru ca dosarul să fie trimis în instanță pentru judecata propriu-zisă.

Erika Kirk va participa la audierea din Provo, Utah, unde procurorii intenționează să prezinte materiale noi din anchetă, inclusiv imagini de la locul crimei și mesaje considerate esențiale pentru stabilirea circumstanțelor atacului. Printre acestea se numără și comunicări atribuite lui Tyler Robinson, care ar fi recunoscut fapta imediat după producerea tragediei.

Văduva lui Charlie Kirk trece printr-un moment cumplit

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în campusul Universității Utah Valley, în timpul unui eveniment public. Moartea sa a generat reacții puternice în Statele Unite, iar la scurt timp după incident, autoritățile l-au reținut pe Tyler Robinson, în vârstă de 23 de ani, acuzat de comiterea asasinatului. Procurorii solicită pedeapsa capitală în cazul în care acesta va fi găsit vinovat.

Una dintre probele considerate decisive este declarația lui Lance Twiggs, fost coleg de apartament și partener al lui Robinson. Deși nu va fi prezent în sala de judecată, înregistrarea mărturiei sale va fi folosită în cadrul audierii. Potrivit anchetatorilor, Robinson i-ar fi trimis acestuia mesaje în care admitea implicarea: „Eu am fost ieri la UVU. Îmi pare rău pentru tot” și „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face”.

Va sta față în față cu presupusul ucigaș

Pe lângă aceste comunicări, procurorii vor aduce în fața instanței rezultate ADN, imagini surprinse de camerele de supraveghere, date extrase din telefonul mobil al inculpatului și conversații purtate pe o platformă de socializare. În timpul audierii vor fi difuzate și secvențe video din momentul atacului, iar familia victimei va putea părăsi sala înainte de rularea acestora, dacă dorește.

Pentru această etapă procesuală au fost stabilite măsuri suplimentare de securitate, având în vedere atât statutul inculpatului, aflat în detenție de aproape zece luni, cât și prezența Erikăi Kirk, care în ultimele luni a fost vizată de critici și proteste.

Experții în drept consideră că este puțin probabil ca audierea preliminară să aducă elemente complet noi, întrucât procurorii au depus deja la dosar principalele dovezi. Procesul propriu-zis ar putea începe abia peste unul sau doi ani, perioadă în care avocații lui Tyler Robinson încearcă să obțină informații despre trecutul și starea psihică a acestuia, în speranța evitării unei eventuale condamnări la moarte.

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