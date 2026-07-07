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Andreea Marin, siluetă de invidiat la 51 de ani. Vedeta s-a afișat în costum de baie

De: Anca Chihaie 07/07/2026 | 12:38
Andreea Marin, siluetă de invidiat la 51 de ani. Vedeta s-a afișat în costum de baie
Andreea Marin. Sursa foto captură video
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Andreea Marin continuă să atragă atenția prin aparițiile sale elegante și stilul de viață echilibrat. Cunoscuta prezentatoare TV a publicat o nouă serie de fotografii realizate în timpul vacanței petrecute în Italia, iar imaginile au fost rapid apreciate de admiratorii săi. Aflată la bordul unei ambarcațiuni, în apropierea spectaculoasei insule Capri, vedeta s-a afișat într-un costum de baie care i-a pus în valoare silueta, demonstrând că se menține într-o formă fizică de invidiat la 51 de ani.

Fotografiile surprind-o într-un decor spectaculos, cu apa limpede și peisajele emblematice ale coastei italiene în fundal. Atmosfera relaxată și eleganța discretă care o caracterizează au fost remarcate imediat de cei care îi urmăresc activitatea în mediul online, unde imaginile au adunat numeroase reacții și aprecieri.

Andreea Marin, siluetă de invidiat la 51 de ani

Vacanța din Italia pare să fi reprezentat pentru Andreea Marin mai mult decât o simplă escapadă estivală. Destinația ocupă un loc aparte în preferințele sale, iar insula Capri este una dintre locațiile în care revine constant de-a lungul anilor. Fascinația pentru peisajele spectaculoase, arhitectura specifică, gastronomia locală și atmosfera mediteraneană transformă acest loc într-un refugiu ideal pentru perioadele de odihnă.

Chiar dacă zilele petrecute pe mare au luat sfârșit, imaginile din vacanță continuă să fie distribuite pe rețelele sociale, oferind fanilor o privire asupra experiențelor trăite în Italia. Peisajele spectaculoase, stâncile abrupte, golfurile ascunse și apele de un albastru intens completează cadrul în care vedeta s-a bucurat de câteva zile de relaxare înainte de revenirea la activitățile profesionale.

Foto: social media

„Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțindu-mă ca acasă! Și încă mă surprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!

Natura extraordinară, clima, mâncarea bună, eleganța, serile de dans și muzica veche, pe sufletul meu, arhitectura, arta, cultura exprimată în atâtea moduri, respectul pentru tradiție și valori, oamenii frumoși și optimiști, timpul pentru mine însămi, pentru cărți, mișcare și pentru somnul sănătos – pe care acasă nu reușesc să-l găsesc, recunosc – toate îmbrățișate fac vacanța perfectă.

Bine, recunosc: eu îmbin vacanța cu munca uneori, de pildă de data aceasta am avut șansa de a lucra pentru parteneri de aici un proiect vizual minunat și veți vedea în curând fotografii și imagini de neuitat.”, a transmis Andreea Marin.

După încheierea concediului, Andreea Marin și-a reluat agenda încărcată și s-a întors la proiectele pe care le desfășoară în România. Programul său include filmări, întâlniri și numeroase activități profesionale, însă imaginile din vacanță au rămas o modalitate prin care împărtășește cu publicul momentele speciale trăite în Italia.

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