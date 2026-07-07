România, campioană în UE la pensionarii care continuă să lucreze: „Nu își permit să se oprească”

Tot mai mulți pensionari din România aleg să rămână în câmpul muncii chiar și după ieșirea la pensie. În timp ce unii spun că vor să rămână activi, pentru mulți această decizie este dictată de lipsa banilor. Datele recente arată că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la numărul pensionarilor care continuă să lucreze din motive financiare.

Veniturile obținute din pensie nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile lunare, astfel că un loc de muncă devine singura soluție pentru completarea bugetului. Datele europene arată că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul pensionarilor care continuă să lucreze din motive financiare.

România s-a clasat pe primul loc în Uniunea Europană

Potrivit celor mai recente statistici Eurostat, 54,3% dintre pensionarii români care sunt încă angajați spun că principalul motiv pentru care nu au renunțat la muncă îl reprezintă lipsa resurselor financiare. Procentul este aproape dublu față de media Uniunii Europene, care se situează la 28,6%, și plasează România înaintea Bulgariei, cu 53,6%, și a Croației, cu 48,2%.

La nivel european, aproximativ 12,9% dintre persoanele care ies la pensie continuă să lucreze în primele șase luni după pensionare. În multe state din vestul Europei, această alegere este făcută pentru a menține o viață socială activă, pentru satisfacția profesională sau din dorința de a rămâne implicați. Aproximativ 36,3% dintre pensionarii europeni afirmă că acestea sunt principalele motive pentru care își continuă activitatea.

În România, situația este diferită. Specialiștii explică acest fenomen prin nivelul relativ redus al pensiilor, creșterea costului vieții, efectele inflației și diferențele economice dintre estul și vestul Europei. În plus, mulți vârstnici nu au economii suficiente pentru a-și susține traiul exclusiv din pensie.

Statistici ridicate se înregistrează și în Letonia, unde aproape jumătate dintre pensionarii care lucrează invocă dificultățile financiare. Procente importante sunt raportate și în Portugalia, Ungaria, Franța și Germania, însă niciuna dintre aceste țări nu depășește nivelul înregistrat de România.

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