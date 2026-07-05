Polițiștii ies la pensie după reguli noi. Modificările intrate în vigoare în 2026

Planurile de pensionare ale multor polițiști ar putea fi date peste cap în 2026. Noile modificări legislative schimbă regulile jocului pentru cei care sperau să iasă din sistem mai devreme.

Față de anii trecuți, condițiile devin mai stricte, iar retragerea din activitate se va face, în multe cazuri, mai târziu decât își imaginau angajații din structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Schimbările îi privesc atât pe polițiștii care sunt deja în activitate, cât și pe cei care vor intra în sistem în perioada următoare. Autoritățile susțin că noile reguli au fost introduse pentru a face sistemul de pensii de serviciu mai sustenabil și pentru a reduce numărul pensionărilor la vârste considerate prea mici.

Planurile de pensionare ale polițiștilor, date peste cap

Și în 2026, pensiile polițiștilor sunt acordate în baza Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, însă modificările adoptate în ultimii ani produc efecte importante asupra momentului în care un angajat poate ieși din activitate.

Pentru a beneficia de pensia de serviciu, nu este suficientă doar împlinirea unei anumite vârste. Polițistul trebuie să aibă o vechime de cel puțin 25 de ani, iar dintre aceștia, minimum 15 ani trebuie să fie lucrați efectiv ca polițist, militar sau funcționar public cu statut special. În anumite situații, legea permite luarea în calcul și a unor perioade asimilate vechimii în serviciu.

Una dintre cele mai importante modificări îi privește pe cei care sperau să se retragă din activitate înainte de împlinirea vârstei de 50 de ani. Dacă în trecut astfel de situații erau întâlnite frecvent, noua legislație schimbă complet acest scenariu.

Vârsta standard de pensionare crește etapizat și va ajunge, treptat, la 65 de ani. Asta înseamnă că fiecare generație de polițiști trebuie să verifice cu atenție regulile aplicabile în funcție de anul în care îndeplinește condițiile de pensionare, deoarece calendarul este diferit de la un an la altul.

Mai există pensionarea anticipată?

Posibilitatea pensionării înainte de vârsta standard nu dispare complet, însă va putea fi folosită doar în cazurile expres prevăzute de lege. Reducerea vârstei de pensionare rămâne legată, în principal, de activitatea desfășurată în condiții speciale sau de alte situații recunoscute de legislație.

Comparativ cu anii trecuți, condițiile sunt însă mult mai restrictive, iar obiectivul autorităților este ca tot mai puțini polițiști să părăsească sistemul la vârste foarte mici.

Pensia de serviciu a polițiștilor continuă să fie calculată după reguli diferite față de cele din sistemul public. Cuantumul nu depinde de punctele de pensie, ci de prevederile Legii nr. 223/2015, fiind luate în calcul baza stabilită de lege, vechimea în serviciu, funcțiile ocupate și drepturile salariale care intră în baza de calcul.

Pentru cei care se apropie de finalul carierei, specialiștii recomandă verificarea atentă a vechimii și a vârstei aplicabile înainte de depunerea dosarului de pensionare, deoarece noile reguli diferă în funcție de anul nașterii și de calendarul de creștere a vârstei de pensionare.

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