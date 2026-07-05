Vocea României este regizată? Pavel Bartoș a spus adevărul despre culisele emisiunii

Numărătoarea inversă pentru sezonul 14 „Vocea României” intră în linie dreaptă, filmările urmând să înceapă pe 10 iulie 2026 în studiourile PRO TV din Ștefănești.

În timp ce echipa pregătește decorurile și fluxul de producție pentru noul val de concurenți, declarațiile ferme ale lui Pavel Bartoș revin în atenția publicului, readucând în discuție poziția sa constantă față de acuzațiile privind momentele „regizate” din show.

Vocea României este regizată?

Prezentatorul a explicat în repetate rânduri că formatul se bazează exclusiv pe autenticitate și competiție reală, respingând speculațiile apărute periodic în mediul online. Într-un interviu acordat anterior în carieră, Bartoș a punctat fără echivoc:

„Nu am nicio treabă. Fiecare are dreptul să facă și să considere cum vrea. Eu știu adevărul meu, știu care este adevărul. Știu că fac două emisiuni senzaționale, cu oamenii potriviți, cu echipa cea mai tare și cu colegii cei mai tari. Totul este fair play, musai este așa, altfel nu ar mai fi rezistat emisiunea atât de mult timp.”

Autenticitatea pe care Bartoș o apără astăzi pe scenă își are rădăcinile într-un parcurs personal marcat de alegeri dificile. În adolescență, pentru a-și urma visul de a deveni actor, el a ascuns familiei faptul că nu candidează la Facultatea de Drept, ci la Actorie. Mama sa a aflat adevărul abia când acesta s-a întors acasă cu rezultatele admiterii, moment care a schimbat definitiv direcția vieții sale.

Pavel Bartoș a spus adevărul despre culisele emisiunii

Anii de facultate petrecuți la Cluj-Napoca au fost la rândul lor o perioadă de efort constant. Pentru a se întreține, viitorul prezentator PRO TV a acceptat orice job disponibil, de la Teatrul de Păpuși la munca de ospătar sau vânzător în non-stop. Într-un interviu acordat presei, el a rememorat acea etapă:

„A fost perioada în care am lucrat și în Teatrul de Păpuși, am fost și ospătar, am lucrat și într-un non-stop, am vândut mărțișoare. Dar am savurat din plin viața de student.”

Experiențele l-au format și au contribuit la carisma care îl definește astăzi. Succesul actual al show-urilor prezentate de Pavel Bartoș este strâns legat de viziunea Monei Segall, una dintre cele mai influente producătoare din televiziunea românească. Sub coordonarea ei au prins contur formate precum „Dansez pentru tine”, „Vocea României” și „Românii au talent”, proiecte care au redefinit divertismentul local.

Ulterior, Segall a replicat aceeași rețetă a succesului și la Antena 1, unde a transformat în fenomene naționale emisiuni precum „America Express” și „Chefi la cuțite”. Rigoarea și atenția ei pentru detalii rămân argumentul principal în favoarea ideii că producțiile de top din România se bazează pe muncă intensă, emoție reală și respect pentru public.

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