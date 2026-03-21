Acuzații de ”blat” după ultimul Golden Buzz de la Românii au Talent. Se știe deja câștigătorul? ”Politica are tentacule”

În ediția de vineri, 20 martie 2026, a emisiunii Românii au talent, Smiley și Pavel Bartoș au trimis-o pe Anastasia, o fetiță de 8 ani din Ucraina, direct în semifinala concursului. Telespectatorii au reacționat și îi acuză pe producători de „blat”. O parte dintre ei susțin că marele câștigător este deja stabilit.

Anastasia Horbatsevych s-a venit la Românii au talent pentru a-și arăta talentul în crobație, pasiune moștenită de la mama ei. Copila are 8 ani și este din Ucraina și practică acrobația de când avea vârsta de 3 ani. Visul ei este să ajungă pe scena Circului de la Monte Carlo.

Acuzații de „blat” la Românii au talent

Până atunci, mama ei face tot posibilul ca cea mică să fie expusă și să le arate tuturor cât de talentată este. Anastasia a participat deja la numeroase spectacole și concursuri internaționale, iar talentul său i-a adus deja în palmares două recorduri naționale în Ucraina.

În ediția de vineri, 20 martie, Anastasia a impresionat jurații cu un moment de colecție de acrobație aeriană. Copila a primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș și Smiley și a ajuns direct în semifinala show-ului. După ce a fost aplaudată și felicitată, Anastasia a mărturisit că, dacă va câștiga marele premiu de la Românii au talent, va investi toți banii în perfecționarea sa profesională.

Așa cum era de așteptat, Golden Buzz-ul lui Smiley și Pavel Bartoș nu a fost primit cu entuziasm de toți telelespectatorii. O parte dintre ei acuză producătorii de la Pro TV de „manevre” și susțin că show-ul ar fi influențat politic, dar și că viitorul câștigător este stabilit cu mult înainte de finală.

„Să dai golden buzz și la iranieni” „Deci avem câștigătorul acestei ediții al așa numitului concurs „Români au talent”. Politica are tentacule în toate domeniile” „Televiziuni politizate… nimic nu mai e real” „Întreținută de statul român din bani publici la fel ca restul”, au fost o parte din comentariile telespectatorilor.

