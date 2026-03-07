Cu ce se ocupă acum Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent 2023. La doar 10 ani este un copil-minune

În anul 2023, Rareș Prisăcariu a ieșit învingător în finala sezonului 13 a emisiunii Românii au Talent de la Pro TV și a plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 120.000 de euro. La acea vreme avea doar 7 ani și a intrat în istoria concursului ca fiind cel mai mic câștigător al show-uli. Acum, Rareș a ajuns la vârsta de 10 ani și este în continuare în atenția publicului. Cu ce se ocupă micuțul și cum arată?

Rareș Prisăcariu are cum 10 ani și nu mai este doar „copilul-minune” de la Românii au Talent. Acesta merge la școală, iar pe lângă se mai ocupă de numeroase alte activități. Și-a dus pasiunile mai departe și a rămas activ și în mediul online, unde are o mulțime de urmăritori.

„În urmă cu 3 ani am trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Nu pot descrie în cuvinte emoțiile și bucuria trăită atunci… Aveam 7 ani, iar acest Golden Buzz, pe care l-am primit la Românii au talent, în anul 2023, a fost începutul unei povești de vis. Mulțumesc, Pavel Bartoș și Smiley! Mulțumesc, Românii au talent. Vineri, 23 ianuarie, începe sezonul 16 și abia aștept să văd ce surprize avem anul acesta”, a scris Rareș Prisăcariu pe pagina lui personală de Facebook.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Rareș Prisăcariu

După ce a câștigat Românii au Talent, Rareș Prisăcariu a rămas în atenția publicului. Acesta este activ în mediul online, acolo unde postează adesea, și unde este urmărit de peste 100.000 de oameni. Micuțul care a câștigat sezonul 13 a crescut și se bucură de popularitate.

Timpul a trecut, iar el a crescut vizibil. Este mai înalt, mai matur și la fel de atent în vorbire și comportament. Pe lângă școală și teme, Rareș nu a uitat nici de pasiunile sale. Joacă în teatru, apare la TV și îi încurajează pe alții să citească.

Rareș Prisăcariu joacă acum pe cele mai importante scene de teatru din țară. Acesta face parte din distribuția piesei de teatru „Nepotul meu se crede poet”, unde joacă alături de celebra actriță Magda Catone.

De asemenea, Rareș Prisăcariu are și o colaborare cu editura Litera, iar imaginile cu el din metrou unde promovează o carte pentru copii au devenit virale. Tânărul le vorbește oamenilor despre lectură, face recomandări și îi încurajează pe toți să citească mult.

Mai mult, Rareș Prisăcariu nu lipsește nici de pe micile ecrane. Acesta filmează materiale pentru „Avocado News”, un jurnal difuzat la Metropola TV în fiecare weekend. De sărbători, a fost prezent la un concert de colinde organizat de Arhiepiscopia Iașilor și a apărut și într-o emisiune culinară de la Digi 24.

