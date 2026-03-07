Albert NBN, operat de urgență! Imagine îngrijorătoare cu trapperul pe patul de spital

Albert NBN revine în atenția publicului cu încă o „pățanie”. De data aceasta, situația este cât se poate de serioasă. Rapperul a ajuns de urgență la bisturiu din cauza unei apendicectomie. Neînfricat, direct de pe patul de spital, prietenul lui Selly a mai bifat o apariție rară.

Albert NBN continuă să își țină comunitatea de fani cu sufletul la gură. De data aceasta, se poate spune că situație e „groasă” și are de-a face cu o situație legată de starea lui de sănătate.

Albert NBN a ajuns la bisturiu

Neînfricatul Albert BNB a ajuns pe mâna medicilor din cauza unei apendicectomie, adică o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea apendicelui. De pe patul de spital, rapperul s-a lăsat fotografiat în toată splendoarea, în timp ce ia o pauză de la tot ceea ce era obișnuit până acum să facă.

Și „vacanța” se va prelungi, cel mai probabil, încă multe săptămâni de aici înainte. În majoritatea cazurilor, recuperarea după astfel de intervenții chirurgicale sunt de durată. Albert NBN este acum în afara oricărui pericol, iar în următoarele zile va fi externat din spital.

Albert NBN a semnat un contract cu artiști de peste Ocean

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Albert NBN a dezvăluit că urmează să colaboreze cu artiști de peste Ocean. Contractul a fost semnat deja, iar fanii trebuie să se aștepte la surprize de proporții. Reamintim că rapperul atrăgea atenția în urmă cu patru luni cu apariții alături de internaționali ca Swae Lee, Kodak Black sau Mike Will Made It. Continuă să citești AICI interviul complet cu Albert NBN.

