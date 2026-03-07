Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni! Interlopul i-ar fi cerut unui om de afaceri ”taxă de protecție” de 25.000 de lei

Fane Văncică, cunoscut interlop din București, a fost arestat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” la revenirea din Belgia, după ce ar fi încercat să obțină de la o societate comercială o „taxă de protecție” lunară de 25.000 de lei. Acțiunile sale, care au inclus amenințări, presiuni psihice și denigrarea afacerii, l-au adus în atenția autorităților, care l-au reținut imediat ce a revenit în țară pentru a fi audiat și cercetat pentru infracțiunea de șantaj.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că Fane Văncică a cerut bani sub forma unei „taxe de protecție”, folosindu-se de amenințări și presiuni pentru a-și atinge scopul. La sfârșitul lunii octombrie 2025, în timp ce se afla într-un sediu al societății vizate din Sectorul 3, acesta ar fi intimidat asociatul firmei, amenințându-l cu moartea și cu acte de violență fizică, dar și cu denigrarea afacerii, pentru a-l determina să-i plătească lunar 25.000 de lei.

De asemenea, ar fi abordat clienți și potențiali clienți, oferind informații false despre calitatea serviciilor, în încercarea de a reduce cererea și de a constrânge compania să plătească suma solicitată.

”În concret, la data de 30 octombrie 2025, în timp ce se afla în incinta unui sediu social cu punct de lucru în Sectorul 3, în contextul unei discuţii purtate cu persoana vătămată, asociat al societăţii respective, acesta ar fi ameninţat-o cu moartea şi cu exercitarea unor acte de violenţă fizică, precum şi cu denigrarea afacerii, pentru a o determina să îi remită, lunar, suma de 25.000 de lei, cauzându-i acesteia o puternică stare de temere. De asemenea, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la datele de 31 octombrie 2025, 4 noiembrie 2025 şi 13 noiembrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat în faţa unui alt punct de lucru al societăţii, situat în Sectorul 1, unde ar fi întreprins acţiuni denigratoare ce vizau activitatea societăţii, cu scopul de a exercita presiuni psihice asupra persoanei vătămate pentru a o determina să achite suma solicitată”, au precizat poliţiştii.

În acest context, polițiștii din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sprijiniți de echipele Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare mandatul de aducere și l-au dus pentru audieri, iar pe baza probatoriului strâns a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propuneri legale.

”La data de 6 martie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au reţinut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj. În perioada noiembrie 2025 – prezent, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, au efectuat cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de şantaj”, a transmis, sâmbătă, Poliţia Capitalei.

