Nicolae Guță Jr, arestat preventiv, după ce a condus fără permis. Fiul manelistului a fost condamnat și pentru conducere sub influența substanțelor

Fiul celebrului manelist Nicolae Guță a fost ridicat de polițiști după ce a condus sub influența anumitor substanțe interzise și cu permisul suspendat. Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar fiul celebrului manelist nu se află la prima abatere cu legea. CANCAN.RO are toate detaliile!

Un nou scandal zguduie lumea manelelor! Fiul celebrului artist Nicolae Guță ar fi ajuns în atenția polițiștilor după ce a fost prins la volan în condiții extrem de grave. Nicolae pe numele său, a fost oprit în trafic și este acuzat că s-a urcat la volan după ce a consumat substanțe psihoactive. Mai mult decât atât, tânărul avea și permisul suspendat și fără RCA.

„Un bărbat de 34 de ani, din Petroșani, a fost reținut în urmă cu puțin timp de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, după ce analizele toxicologice au confirmat prezența unor substanțe interzise în organism. Acesta fusese depistat în trafic conducând deși avea permisul suspendat și urmează să fie prezentat magistraților pentru dispunerea măsurilor legale. Bărbatul a fost depistat în trafic la data de 2 martie, pe DN 66. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat încă din anul 2023.Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise. Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.” este o parte din comunicatul IPJ Hunedoara.

Fiul lui Nicolae Guță a fost reținut de polițiști

Totul s-a întâmplat pe 2 martie, pe DN 66, când polițiștii rutieri din Hațeg au oprit autoturismul condus de acesta. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că șoferul avea permisul de conducere suspendat încă din anul 2023. Deși testul pentru alcool a ieșit negativ, bărbatul ar fi refuzat testarea antidrog în trafic, fiind dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Rezultatele analizelor au confirmat ulterior prezența unor substanțe psihoactive în organism.

Problemele nu s-au oprit aici. Polițiștii au mai constatat că mașina condusă de acesta nu avea asigurare RCA valabilă. Pentru această abatere a fost aplicată o amendă usturătoare, de aproape 8.000 de lei, iar certificatul de înmatriculare și plăcuțele au fost reținute. Astăzi, după administrarea probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Urmează să fie prezentat în fața magistraților, care vor decide ce măsuri vor lua mai departe.

După cum vă spuneam, Nicolae Guță Jr. nu este prima dată în atenția polițiștilor. În anul 2023, permisul de conducere i-a fost luat după ce s-ar fi urcat la volan după ce ar fi consumat alcool și substanțe interzise. Pentru această greșeală pe care a făcut-o, fiul manelistului a fost condamnat, la data de 26 februarie, la 1 an de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe 2 ani.

