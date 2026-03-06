Luke Roberts: „Bucureștiul e fantastic”. A făcut ravagii în „Game of Thrones”, iar acum e îndrăgostit de România

Actorul britanic Luke Roberts, cunoscut din serialul fenoment Game Of Thrones și din alte pelicule internaționale de mare succes, a ajuns pentru prima dată în România pentru premiera filmului „Acel martie”, producție internațională în care a fost protagonist. Starul internațional a dezvăluit ce l-a convins să accepte rolul într-o peliculă internațională, cum s-a reîntâlnit pe platourile de filmare cu Mădălina Bellariu Ion, dar ce l-a impresionat cel mai mult la țara noastră. Într-un interviu oferit în superexclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a dezvăluit ce mâncăruri i-au fost pe plac, dar discuția a atins și o notă mai profundă, dezvăluind cum reușește să treacă peste diverse greșeli, dar și ce amintiri îi creează sălile de cinema.

Luke Roberts a fost, fără doar și poate, o apariție aseară pe covorul roșu la premiera filmului internațional „Acel martie”. Elegant, cu zâmbetul pe buze și relaxat, actorul britanic s-a arătat încântat de atmosfera evenimentului, dar și de reacțiile publicului. Starul internațional a vorbit, printre altele, și despre cum prietenia cu actrița Mădălina Bellariu Ion l-a convins să accepte rolul în producția regizată de Iura Luncașu.

Superstarul internațional din Game of Thrones, interviu de suflet: „Este ok să greșești”

CANCAN.RO: Bună și felicitări pentru film! Ce te-a determinat să faci parte din proiectul „Acel martie”?

Luke Roberts: Mădălina Bellariu Ion m-a determinat. Noi am devenit prieteni după ce am lucrat la un alt proiect și m-a întrebat dacă aș fi interesat să mă uit la scenariu. M-am uitat și am decis să vin, apoi l-am cunoscut pe Iura Luncașu (n.r. regizorul) și mi-a plăcut și mai mult, așa că iată-mă aici. Un proiect foarte fain la care am lucrat.

CANCAN.RO: De cât timp te cunoști cu Mădălina?

Luke Roberts: Din 2019, dar doar remote. Noi am jucat rolul de soț și soție, am avut rolul de a încerca să o salvez pe ea și pe copilul meu și din păcate a fost târziu și a fost blestemat de trei vrăjitoare, asta s-a întâmplat în filmul Dampyr. De atunci am păstrat legătura, avem prieteni comuni și ne-am gândit să jucăm împreună, așa că suntem într-o nouă legătură amoroasă în filmul acesta, dar cu un altfel de ritm. Nu sunt mai puțin rău, dar are o altă desfășurare a acțiunii.

CANCAN.RO: Am înțeles că o să o înșeli în film, ea mi-a spus.

Luke Roberts: Ți-a dat spoiler, nu ar fi trebuit să facă asta pentru a descoperi voi ce se întâmplă în film. Este adevărat totuși, se întâmplă asta destul de devreme în film, mă prinde pe picior greșit și de acolo i se activează o durere personală. Reușește să se adune și să-și ducă la capăt misiunea sa de spion fără prea mult ajutor de la mine, dar ocazional mai intervin.

CANCAN.RO: Ai ceva în comun cu personajul pe care îl interpretezi în film?

Luke Roberts: Arătam la fel (n.r. râde). În afară de asta, sper că nu avem prea multe în comun. Eu joc rolul unui avocat, activitate care seamana un pic cu actoria, deci e cumva deranjanta situația, dar apoi personajul realizează că a făcut totuși o greșeală și tot vrea să fie acolo pentru ea și să o susțină. Dar, din păcate și-a dat foc la valiză.

CANCAN.RO: Mi-ai spus că personajul tău face o greșeală în film. Tu, în viața reală, ai vreo greșeală pe care ai făcut-o și o regreți?

Luke Roberts: Desigur, dar nu cred că trebuie să rămâi ancorat în asta. Este ok să greșești, trebuie să te scuturi, să te ridici și să înveți din ele. Să ții capul sus și să te comporți așa cum se cuvine în viitor pentru a nu mai repeta greșeala.

Ce l-a atras pe Luke Roberts în România: „Le ador!”

CANCAN.RO: Mi-ai dat un răspuns diplomat, dar nu vrei să îmi spui ce greșeală ai făcut?

Luke Roberts: O, Doamne! Probabil că am făcut câteva și în drumul meu spre a veni aici. M-am pierdut în spate pentru câteva minute. E un cinema destul de mare și frumos.

CANCAN.RO: Îți place aici?

Luke Roberts: Da, îmi place în România și sălile de cinema îmi plac. Îmi place să merg ori în librării sau în magazine HnV Style ( “High-end & Vintage” style), dar cinema-urile îmi plac mult pentru că îmi aduc aminte de copilărie, de visurile și aspirațiile mele. Îmi place totodată să fiu în România pentru că Bucureștiul este fantastic, iar oamenii sunt ospitalieri și drăguți.

CANCAN.RO: Îți place mâncarea românească?

Luke Roberts: Da, îmi place mâncarea. Am mâncat niște preparate foarte bune aici în ultimele 72 de ore. Nu știu cum se pronunță. Sarmale, da le ador, sunt delicioase și îmi mai plac micii.

CANCAN.RO: Cu muștar?

Luke Roberts: Exact. Sunt ca burgerii, dar sub o altă formă, ca un hot-dog. Aveți un muștar tare bun, ar trebui să cumpărați muștar din România.

CITEȘTE ȘI: După episodul de la premieră, producătorul filmului „Acel Martie” spune tot: „Niciun film nu poate fi pe placul tuturor”

ACCESEAZĂ ȘI: Căderea de pe tron! Emilia Clarke mărturisește că a intrat în depresie după finalul seriei Game of Thrones

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.