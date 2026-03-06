Yoav Stern, celebrul afacerist, a murit într-un accident banal în propria curte, în 2022. Mai exact, în timp ce cobora o scară, s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, lovindu-se grav la cap. Deși camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă și poliția a confirmat caracterul nefericit al incidentului, moartea sa a declanșat un adevărat război juridic între membrii familiei pentru averea de milioane lăsată în urmă. Acum, urmează o nouă lovitură pentru Oana Cuzino, iar CANCAN.RO are detaliile!

Centrul conflictului actual sunt trei imobile din Snagov, înscrise în Cartea Funciară sub numerele cadastrale 102740, 102740-C1 și 102740-C2. Potrivit fratelui lui Yoav, Eyal Shtern, aceste proprietăți ar fi fost preluate ilegal de fiica lui Yoav, Naomi, printr-un certificat de moștenitor suplimentar emis de un notar, fără ca el să fie citat și să-și poată exercita drepturile de creditor al moștenirii.

Practic, Eyal susține că, deși procedura succesorală era încă în curs și el avea drepturi legale asupra succesiunii, Oana Cuzino și fiica sa ar fi profitat de situație pentru a obține controlul asupra celor trei imobile.

În plus, el le acuză de rea-credință, argumentând că știau despre cererile sale și despre suspendarea procedurii notariale și totuși au mers mai departe cu înscrierea drepturilor în cartea funciară.

”Petentul (n.r. Eyal Shtern) a precizat că are calitatea de creditor al moștenirii defunctului Yoav Shtern și că încă din 08.08.2022 formulase o cerere de dezbatere succesorală în contradictoriu cu Naomi Shtern, aflată pe rolul Judecătoriei Buftea. De asemenea, a arătat că această cauză a fost suspendată printr-o încheiere pronunțată la 27.02.2024, până la soluționarea unui dosar aflat pe rolul instanțelor din Buftea, având ca obiect anularea unui testament. Totodată, petentul a subliniat că, deși procedura succesorală se afla în curs de judecată și ar fi trebuit suspendată, pârâta a obținut un certificat de moștenitor suplimentar în baza căruia a solicitat și obținut intabularea dreptului de superficie, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 36/1995 privind citarea tuturor moștenitorilor cu vocație succesorală”, se arată în plângerea formulată de fostul cumnat al Oanei Cuzino.

Război dur pentru moștenirea de la Snagov

Fratele afaceristului mort a argumentat că actele notariale în temeiul cărora s-a întabulat dreptul de superficie au fost emise cu ”încălcarea legii și cu ignorarea obligațiilor notarului de a verifica și cita toate persoanele cu interes succesoral, ceea ce justifică desființarea încheierilor contestate”.

De cealaltă parte, Oana Cuzino și fiica sa susțin că toate procedurile au fost legale. Naomi, fiica lui Yoav, fiind singurul moștenitor direct, a demarat procesul de obținere a certificatului de moștenitor și a intabulat drepturile succesorale asupra celor trei imobile.

”În speță, a arătat (n.r. Oana Cuzino) că nu există o hotărâre judecătorească de anulare a certificatului de moștenitor și nici acordul său pentru rectificare. În ceea ce privește fondul cauzei, intimata a susținut că procedura plângerii de carte funciară este una necontencioasă, în care instanța verifică doar legalitatea formală și materială a încheierii registratorului. În acest cadru, nu pot fi administrate alte probe și nu se pot analiza aspecte ce țin de validitatea certificatului de moștenitor sau de calitatea de creditor a reclamantului.

Mai mult, intimata a arătat că încheierile de intabulare s-au emis în conformitate cu dispozițiile art. 24, art. 28 și art. 29 din Legea nr. 7/1996, toate condițiile prevăzute de lege fiind îndeplinite. În acest context, a subliniat că registratorul a acționat legal și temeinic atunci când a dispus intabularea drepturilor succesorale. De asemenea, cu privire la calitatea succesorală, intimata a precizat că, fiind fiica defunctului, aparține clasei I de moștenitori legali, neexistând alți descendenți sau soț supraviețuitor. A argumentat că reclamantul, în calitate de unchi, nu are vocație succesorală și că statutul de creditor nu conferă o astfel de calitate în sensul art. 106 din Legea nr. 36/1995”.

Potrivit datelor de la dosar, Registratorul de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a verificat documentele și a confirmat legalitatea lor, iar actele notariale au respectat toate cerințele legale.

Astfel, tribunalul a stabilit că Oana Cuzino și fiica sa au acționat legal, iar acuzațiile lui Eyal Shtern, care susținea că imobilele au fost înscrise cu încălcarea drepturilor sale de creditor, nu au fost suficiente pentru a anula procedura.

Instanța a subliniat că acesta poate contesta aceste înscrieri doar printr-o acțiune contencioasă separată, și nu prin plângerea depusă împotriva încheierii de carte funciară.

