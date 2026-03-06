Acasă » Știri » Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum mai mult timp”

Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum mai mult timp”

De: Simona Vlad 06/03/2026 | 23:05
Fiica fostului mare tenismen Ilie Năstase a decis să lămurească unul dintre cele mai discutate subiecte legate de imaginea ei. Invitată în podcastul Zvon, moderat de Miruna Alessandra, Alessia Năstase a vorbit despre intervenția estetică pe care și-a făcut-o la 22 de ani. Tânăra a explicat că multe persoane au înțeles greșit procedura și au crezut că ar fi apelat la implanturi mamare. CANCAN.ro are toate detaliile!

În cadrul podcastului, Alessia Năstase a spus că zvonul potrivit căruia și-ar fi pus implanturi mamare nu este adevărat. Tânăra a ținut să clarifice că intervenția a fost, de fapt, un lifting mamar, o procedură pe care plănuia să o facă de mai mult timp. Vezi emisiunea integrală aici!

„Deci foarte multă lume crede că eu mi-am făcut implant. A fost un lifting pe care trebuia să mi-l fac acum mai mult timp. Să zicem doar că m-am simțit pregătită când m-am simțit eu pregătită.”

Alessia Năstase a documentat pe Instagram mai multe momente din procesul operației. După ce a povestit despre experiența ei online, au apărut rapid speculații potrivit cărora ar fi ales implanturi mamare, însă ea spune că realitatea este diferită.

„Da, să clarificăm. Eu nu am nimic cu fetele care își fac chestia asta. Adică poți face absolut orice vrei cu corpul tău, pentru că e al tău. Dar eu am simțit să-mi fac doar lifting și asta am făcut.”

Alessia Năstase a spus că decizia de a face intervenția estetică a venit în momentul în care ea s-a simțit pregătită. Tânăra spune că inițial a ezitat, însă după consultația medicală a realizat că este pregătită pentru această schimbare. Alessia a explicat că nu a făcut această intervenție pentru validarea publicului, ci pentru confortul ei.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

