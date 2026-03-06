Acasă » Știri » Ion Țiriac a cumpărat una dintre lucrările realizate de Alessia Năstase. Ce sumă i-a oferit: ”M-am emoționat super mult”

Ion Țiriac a cumpărat una dintre lucrările realizate de Alessia Năstase. Ce sumă i-a oferit: ”M-am emoționat super mult”

De: Simona Vlad 06/03/2026 | 22:41
Fiica lui Ilie Năstase încearcă să își construiască propriul drum în lumea artei, dincolo de notorietatea familiei. Invitată în podcastul Zvon, moderat de Miruna Alessandra, Alessia Năstase a dat din casă unele dintre cele mai importante momente din începutul carierei sale artistice. Tânăra a dezvăluit cum una dintre primele lucrări realizate de ea a fost cumpărată chiar de Ion Țiriac. CANCAN.ro are toate detaliile! 

În podcast, Alessia Năstase a povestit despre momentul în care prima lucrare importantă realizată de ea a fost cumpărată. Tânăra artistă spune că a fost surprinsă și emoționată atunci când a aflat că Ion Țiriac a decis să cumpere lucrarea. Vezi emisiunea integrală aici!

„Da, am făcut un set de serigrafii și el a cumpărat. A cumpărat-o cu 500 de euro. M-am emoționat super mult și cred că m-a făcut să îmi dau seama că sunt pe drumul bun. Nu neapărat că am nevoie de confirmări sau așa.”

Alessia Năstase: „Ion Țiriac e o inspirație pentru mine”

Alessia a explicat că aprecierea venită din partea lui Ion Țiriac a avut o semnificație specială pentru ea. Fiica lui Ilie Năstase spune că îl vede pe omul de afaceri drept o figură importantă în viața tatălui său, dar și o persoană pe care o respectă foarte mult.

„Pentru mine, domnul Țiriac a fost mereu o inspirație foarte mare și știu că a contribuit foarte mult în viața lui tata. Când am văzut documentarul cu tata, am văzut cât de apropiați erau și că era ca un mentor pentru el. Și mereu îl ghida așa și îi spunea: nu poți face asta, pentru că tata era mai aerian așa.”

În cadrul podcastului, Alessia Năstase a spus că momentul în care Ion Țiriac i-a cumpărat lucrarea a fost extrem de important. Tânăra artistă spune că a simțit că omul de afaceri a apreciat sincer lucrarea. În același timp, ea crede că gestul a fost și o formă de susținere pentru începutul carierei sale.

„Pentru mine e un om foarte important. A vrut și să mă încurajeze și cred că i-a și plăcut. Sincer, mi-a părut totul foarte onest.”

Alessia Năstase a vorbit și despre modul în care și-a cheltuit primii bani câștigați din munca ei. Deși recunoaște că alegerea a fost una superficială, tânăra spune că își amintește cu zâmbetul pe buze acel moment.

„Foarte superficial, dar tot salariul meu l-am dat cred că pe haine. Țin minte că i-am strâns pe toți și mi-am luat haine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON

Ilie Năstase a rezistat cât a rezistat, apoi s-a “evaporat”. Evadare ca-n filme de lângă soție!

