Alessia Năstase, dezvăluiri despre avantajele de a fi fiica celebrului Ilie Năstase: ”Eram la aeroport”

Viața cu un nume celebru poate deschide uși importante, dar vine și cu presiuni, prejudecăți și situații incomode. Alessia Năstase a vorbit despre aceste lucruri în podcastul Zvon, moderat de Miruna Alessandra. Fiica marelui tenismen a explicat că notorietatea tatălui ei i-a oferit uneori avantaje evidente, dar a venit și cu situații neașteptate sau chiar incomode. CANCAN.ro are toate culisele discuției!

Alessia Năstase a declarat în podcast că nu vede nimic greșit în a valorifica oportunitățile oferite de numele celebru. Fiica fostului tenismen spune că, indiferent de orice, ea a încercat întotdeauna să muncească și să profite de șansele apărute. Vezi emisiunea integrală aici!

„Pentru mine a fost un avantaj. La un moment dat mă întreba cineva ceva, fără să dau un nume, că tu ești foarte norocoasă, dar mi se pare puțin improbabil să te folosești de toate chestiile astea. Și am zis că nu este nimic greșit în a te folosi de ceva ce este deja acolo. Este problema ta dacă nu te folosești sau o vezi ca pe o chestie de care te face victimă. Pentru mine nu există chestia asta. Mereu m-am folosit de tot ce am putut și am muncit cât de mult am putut.”

Alessia ne-a povestit că numele tatălui ei i-a oferit uneori mici avantaje. Chiar dacă exemplele pot părea banale, ea spune că acestea demonstrează cât de repede poate fi recunoscut un nume celebru. Totuși, Alessia a recunoscut că probabil au existat și momente mai importante în care notorietatea familiei a ajutat-o.

„Nu știu, zic ceva mai amuzant. Cred că probabil la aeroport, când tipul de la aeroport s-a uitat la pașaportul meu și a spus: tu ești fata? Am zis da. Mi-a zis: poți să treci. Dacă nu, poate m-a ajutat și cu chestii mult mai mari. Nu o să zic că nu. Îți dai seama.”

Alessia Năstase: „Mi-a zis în față că nu îl suportă pe tata”

Totuși, viața cu un nume celebru nu vine doar cu avantaje. Alessia a povestit că uneori situațiile devin incomode, mai ales atunci când oamenii își exprimă opiniile despre tatăl ei.

„La Uber, pentru că eu am problema asta, nu pot să zic nu și vorbesc cu toată lumea. Am intrat într-o discuție unde practic i-am zis de tata. Și mi-a zis pe față: nu îl suport. Și a zis foarte clar că nu îl suportă. Eu n-am zis nimic. Am tăcut până acasă și asta a fost.”

Alessia a mai spus că nu s-a simțit des judecată din cauza numelui pe care îl poartă, însă recunoaște că oamenii pot avea prejudecăți înainte să o cunoască.

„Mai mult nu s-a întâmplat să-mi zică lumea că mă uit urât. Dar eu probabil, fiind foarte flower power, nu-mi dau seama cum mă uit și doar mă uit așa în gol.”

