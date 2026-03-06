Acasă » Știri » Știri externe » Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul

Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul

De: Daniel Matei 06/03/2026 | 22:50
Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia

Un pensionar din Australia a fost forțat să-și vândă casa plutitoare din Queensland pentru 2 dolari, după ce regulile de acostare pe râul Noosa au fost înăsprite de Guvernul statului.

David Blundell, în vârstă de 76 de ani, a cumpărat ambarcațiunea „Sunsets and Dreams” la sfârșitul anului 2024 și a investit 160.000 de dolari australieni (aproximativ 100.000 de euro, n. red.) în transformarea ei într-o locuintă, scrie Daily Mail.

Dar planurile i-au fost date peste cap de autoritățile locale, iar acum David este unul dintre cei 25 de proprietari de case plutitoare care au fost nevoiți să renunțe la visul lor de a se retrage într-o locuință pe malul râului din cauza schimbărilor de reguli.

De ce și-a pierdut bărbatul dreptul de a locui acolo

Începând cu 1 ianuarie, Serviciul de Siguranță Maritimă din Queensland (MSQ) a decis că ancorarea navelor cu o lungime mai mare de 5 metri va fi limitată la 28 de zile pe an financiar pe râul Noosa.

Regulamentul se aplică și apelor adiacente: Noosa Sound, Lacul Cooroibah, Lacul Cootharabah, Lacul Doonella, Lacul Weyba, Everglades și pârâurile conectate.

„Este îngrozitor. Nu poți forța brusc oamenii care trăiesc pașnic și legal pe râu să plece”, a declarat David Blundell.

Dacă ar fi rămas ancorat peste timpul permis, bărbatul risca o amendă de aproximativ 19.000 €. Neavând niciun beneficiu în a-și păstra casa plutitoare în aceste condiții, pensionarul a decis să o vândă. Scoasă la licitație, ea a fost vândută în final cu doi dolari australieni, mai arată sursa citată.

Acum că ancorarea prelungită pe râu este interzisă, aceste ambarcațiuni și-au pierdut cea mai mare parte din valoare, deoarece proprietarii nu își permit costul mutării pe altă apă.

„Peste noapte, această decizie face ca aceste ambarcațiuni să fie lipsite de valoare. Devine mai mult o povară decât un atu. Mulți oameni își pierd toate economiile pentru pensie. Și toate acestea vor schimba complet fața acestui râu”, a mai adăugat australianul.

