Fiicele fostului prinț Andrew vor să își păstreze titlurile regale, chiar dacă tatăl lor are probleme cu legea

Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie au un viitor incert în urma arestării tatălui lor, fostul prinț Andrew, și a problemelor cu care se confruntă mama lor, Sarah Ferguson.

Deși titlurile și pozițiile Prințesei Beatrice și Prințesei Eugenie nu au fost afectate deloc atunci când titlurile tatălui lor au fost eliminate în toamna anului 2025, există întrebări cu privire la locul lor acum în rândul familiei regal. Un prieten de familie declară pentru PEOPLE că prințesele vor să își păstreze titlurile și, bineînțeles, privilegiile.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat pe 19 februarie sub suspiciunea de abuz în serviciu, iar autoritățile investighează dacă a împărtășit informații confidențiale cu finanțatorul american Jeffrey Epstein în timp ce era reprezentant comercial al Marii Britanii. Între timp, cel mai recent lot de documente din dosarele Epstein aruncă o nouă lumină asupra eforturilor lui Ferguson de a menține contactul cu miliardarul american după eliberarea acestuia din închisoare în 2009, pe fondul dificultăților financiare ale acesteia.

Prințesele nu vor să renunțe la beneficii

Beatrice, în vârstă de 37 de ani, și Eugenie, în vârstă de 35 de ani, au crescut în lumina reflectoarelor, având o copilărie privilegiată chiar și după standardele regale: vacanțe exotice, avioane private, excursii cu iahtul, petreceri extravagante și ani petrecuți confortabil printre cei mai bogați oameni ai lumii. Au locuit în palate, au stat în cabane alpine și au fost crescute cu presupunerea că statutul regal va dăinui.

Andrew le-a întărit această convingere ca tată, insistând ca fiicele sale să fie numite „Alteța Sa Regală” și să primească titluri de prințesă la naștere. Când Prințesa Eugenie s-a căsătorit cu Jack Brooksbank în octombrie 2018, Andrew a insistat asupra unei nunți regale complete la Capela St. George de la Castelul Windsor, nuntă transformată într-un adevărat spectacol pentru public, în ciuda semnelor de întrebare tot mai mari cu privire la propria sa poziție în cadrul familiei.

Potrivit unor surse, Andrew a fost iritat de comparațiile cu nunta Prințului Harry și a lui Meghan Markle din primăvara aceea, hotărând ca ceremonia fiicei sale mai mici să nu fie considerată inferioară.

„Este o nepoată a Reginei, o prințesă prin naștere, a considerat dintotdeauna că i se cuvine totul”, spune Andrew Lownie, autorul unei cărți despre Casa Regală.

Cele două surori au fost intens criticate de-a lungul timpului pentru că munceau prea puțin și plecau prea mult în vacanță, critici care au fost adesea respinse ca fiind nedrepte. Atât Beatrice, cât și Eugenie au urmat cursurile universitare și au urmat cariere profesionale, deși statutul lor regal a influențat inevitabil oportunitățile disponibile. Ele își mențin reședințele la Palatul Kensington și la Palatul St. James, în ciuda faptului că nu dețin funcții regale active, un privilegiu pe care Andrew l-ar fi cerut în mod insistent pentru fiicele sale, mai scrie sursa citată.

