De: Daniel Matei 06/03/2026 | 07:50
Profeția majoră pe care Donald Trump tocmai a împlinit-o! A fost prezisă în urmă cu 4 ani de „Nostradamus din Brazilia”
Sursa foto: Shutterstock

Un clarvăzător supranumit „Nostradamus din Brazilia” susține că una dintre predicțiile sale despre Donald Trump începe deja să se împlinească.

Brazilianul Athos Salomé, în vârstă de 38 de ani, a devenit cunoscut pe internet după ce a afirmat că a prezis mai multe evenimente globale, inclusiv pandemia de COVID-19 și moartea reginei Elisabeta a II-a. Acum el spune că anul 2026 ar putea fi unul dificil pentru Trump. Potrivit lui, popularitatea liderului american ar putea scădea, iar partidul său ar putea avea probleme în alegerile intermediare, scrie express.co.uk.

În 2022, brazilianul a spus că „regimul iranian se va prăbuși în cel mult șase ani”. În mai multe postări pe rețelele sociale, acesta a vorbit despre un „blestem” care s-a abătut asupra liderilor de la Teheran și despre faptul că populația Iranului ar urma să scape de sub tiranie.

Donald Trump a confirmat moartea lui Ali Khamenei

Sâmbătă, atacurile americane și israeliene l-au ucis pe Khamenei, președintele SUA, Donald Trump, anunțând moartea liderului iranian în acea după-amiază.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Conform unei postări X a Comandamentului Central al SUA, numărul militarilor americani „uciși în acțiune” în timpul operațiunii împotriva Iranului a crescut la patru. Moartea altor trei militari americani a fost anunțată în weekend.

„Cel de-al patrulea militar, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a cedat în cele din urmă rănilor”, a transmis Centcom.

Duminică după-amiază, Trump a discutat despre conflictul împotriva Iranului și a spus că este „probabil” ca și alți militari americani să moară în urma acestor confruntări.

Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat”

Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului

