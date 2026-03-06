Care este singura pâine sănătoasă din supermarket, potrivit dr.neurochirurg Vlad Ciurea

De cele mai multe ori mâncăm alimente care ne fac rău. Pâinea este un produs despre care se spune că este bine să îl eviți, mai ales dacă vrei să slăbești. Cu toate acestea, există un tip de pâine care este chiar benefic să îl consumăm.

Pâinea este considerată un produs alimentar nelipsit din casa omului. Mulți specialiști spun că este bine să evităm pâinea din supermarket și să o facem acasă. Cel mai des consumăm pâine albă cu cartofi, iar acest obicei poate avea efecte asupra corpului nostru.

Alimentul pe care îl cumpărăm adesea din supermarket poate conține zaharuri care pot deveni periculoase pentru sănătatea noastră. Totuși, pâinea este de bază pentru români. Dacă renunțarea la acest produs este imposibilă, este bine de știut că există o pâine pe care o putem consuma fără griji, spun specialiștii.

Ce pâine putem consuma pentru a nu face rău organismului

Doctorul Neurochirurg Vlad Ciurea a explicat că se găsește în supermarket un tip de pâine care este potrivită pentru consum, ba mai mult, este și recomandată. Pâinea neagră din comerț poate fi consumată în cantități mici, iar în acest mod sănătatea nu poate fi pusă în pericol. Specialistul a mai spus că cei care mănâncă pâine albă din supermarket fac o mare greșeală. El a explicat că alimentul cel mai des cumpărat de români conține zahăr și nu aduce niciun plus corpului nostru.

Singura pâine de mâncat, în cantități mici, este pâinea neagră. Aceea este pâine. Restul sunt niste pufoșenii. În rest, nu mai mănânc pâine. Pâinea alba, pâinea pufoasa, este o mare greșeală. Ea are amelioratori, are zahăr și nu aduce niciun beneficiu creierului, ba chiar il obosește, a spus dr. Vlad Ciurea.

Care este diferența dintre pâine albă și pâine neagră

Dr. Vlad Ciurea a explicat și care sunt micile diferențe dintre cele două produse. El a spus că pâinea neagră conține nutrienți esențiali și fibre care pot ajuta la digestia lentă. Totodată, pâinea recomandată de acesta nu provoacă vârfuri de glicemie care obosesc creierul și pancreasul. Neurochirurgul Vlad Ciurea avertizează consumatorii că pâinea albă are în compoziția sa amelioratori și zaharuri pentru a face produsul pufos, iar aceste elemente sunt periculoase.

