Clipe de coşmar pentru Maria Andria, după atacul cu drone din Cipru: “Adevărul este că avem amenințări foarte dure”

De: David Ioan 06/03/2026 | 09:56
Maria Andria a povestit că situația din Cipru s-a agravat brusc, iar localnicii au trăit momente de panică după un atac cu drone.

Artista a subliniat că în țară nu există un sistem de avertizare pe telefoanele mobile, ceea ce îi lasă pe oameni fără nicio informare în momentul producerii unor incidente.

Atac cu drone în Cipru

Maria Andria a explicat că tensiunile sunt alimentate de conflictul dintre Israel, Iran și SUA, iar atmosfera a devenit tot mai apăsătoare. Potrivit relatării sale, haosul creat în urma atacului a lăsat în urmă imagini greu de uitat, iar teama de noi escaladări persistă.

Un alt aspect semnalat de aceasta este lipsa alertelor oficiale, ceea ce face ca oamenii să afle despre atacuri abia după ce acestea au avut loc. Artista a menționat și amenințările transmise de Iran la adresa bazelor americane din Cipru, în cazul în care nu ar fi respectate condițiile impuse de Teheran.

Maria Andria trăieşte clipe de coşmar

„Acolo unde am eu acasă s-a golit, au plecat toți oamenii, s-a închis și aeroportul. Aveam și probleme la aeroportul din Larnaka, și astăzi la fel, nu știu acum dacă s-a deschis, dar e normal să se panicheze lumea! Noi, din păcate, aici, în Cipru, nu avem că în alte țări, adică nu primim niciun anunț pe mobil, au văzut doar oamenii ce s-a întâmplat și după aceea s-a aflat că s-a întâmplat chestia asta (…) Adevărul este că avem amenințări foarte dure. Au zis până la Paște că o să lovească bine, dacă americanii care au bază aici nu pleacă până la data pe care au dat-o iranienii“, a declarat Maria Andria.

Totodată, artista a mai spus şi că locuitorii și-au făcut provizii, temându-se de o eventuală agravare a situației. De asemenea, prețurile din magazine au crescut semnificativ, iar oamenii se pregătesc pentru posibile probleme suplimentare.

„Adevărul este că asta a făcut toată lumea. Ne-am cumpărat mâncare și tot ce e necesar. La noi au crescut și prețurile cu chestia asta care s-a întâmplat. O să existe mare problemă și cu carburanții“, a mai transmis Maria Andria.

