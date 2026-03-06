Acasă » Știri » Românce la Indian Wells. Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în turul 2

De: David Ioan 06/03/2026 | 12:51
Românce la Indian Wells. Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în turul 2. Foto: Facebook

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, cele mai bine clasate jucătoare din România aflate în circuitul WTA, revin astăzi pe terenurile de la Indian Wells pentru meciurile din turul secund.

Totodată, Sorana Cîrstea este programată să joace şi la dublu, unde va evolua alături de Belinda Bencic, iar Gabriela Ruse va face pereche cu Emma Răducanu.

Pentru Sorana Cîrstea, acesta este ultimul Indian Wells al carierei, competiţie în care a obţinut constant rezultate solide în ultimii ani: turul al treilea şi optimi în 2021 şi 2022, urmate de sferturi în 2023, într-un sezon în care a reuşit şi o semifinală la Miami.

Sorana Cîrstea. Foto: Facebook

Românca a început bine ediţia din acest an, trecând în primul tur de Tatjana Maria, iar astăzi o aşteaptă un duel dificil cu Diana Shnaider, numărul 20 mondial.

Deşi rusoaica porneşte cu prima şansă, forma mai puţin convingătoare a acesteia din ultimele săptămâni şi victoria obţinută de Cîrstea în singura lor întâlnire directă, anul trecut la Austin, îi oferă româncei un argument important.

Meciul este al doilea programat pe terenul 4, după partida dintre Emma Răducanu şi Anastasia Zakharova, ceea ce indică un start estimat în jurul orei 23:00.

Dacă va avansa în turul al treilea, Cîrstea ar putea-o întâlni pe Linda Noskova, favorita 14. Cehoaica a avut un final de sezon 2023 excelent, cu finală la China Open, însă a părăsit Australian Open încă din turul al treilea.

Sorana Cîrstea şi Linda Noskova s-au întâlnit de două ori până acum, împărţindu-şi victoriile, iar ultimul duel, disputat luna trecută la Dubai, a fost câştigat clar de româncă.

La dublu, Cîrstea şi Bencic vor înfrunta perechea Xu/Yang în ultimul meci al serii pe terenul 5. Înaintea lor, Gabriela Ruse şi Emma Răducanu vor juca împotriva favoritelor 3, Katerina Siniakova şi Taylor Townsend.

Jaqueline Cristian va evolua şi ea astăzi în turul secund la simplu, după victoria dramatică din primul tur, când a revenit spectaculos în faţa lui Janice Tjen. Adversara sa va fi Maya Joint, jucătoare australiană de 19 ani, care anul trecut a câştigat două titluri WTA şi a învins-o pe Jaqueline în finala de la Rabat.

Jaqueline Cristian. Foto: Facebook

Deşi Maya Joint porneşte cu prima şansă, Jaqueline Cristian are resursele necesare pentru a produce surpriza. În cazul unei calificări, românca ar urma să o întâlnească aproape sigur pe Aryna Sabalenka în turul al treilea. Meciul Cristian – Joint este al treilea programat pe terenul 7, cu start estimat în jurul orei 01:00.

De asemenea, Jaqueline Cristian a evoluat şi la dublu în noaptea precedentă, alături de Clara Tauson, însă perechea româno-daneză a fost eliminată de favoritele principale, Sara Errani şi Jasmine Paolini, scor 6-2, 7-6.

CITEŞTE ŞI: Indian Wells 2026. Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse și-au aflat adversarele

