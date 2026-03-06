Acasă » Exclusiv » Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”

De: Denisa Iordache 06/03/2026 | 19:44
TikTok-ul a devenit o platformă pe care oamenii își expun părerile fără filtre și fără a mai ține cont de sentimentele oamenilor, iar Andreea Moromete a resimțit dur acest lucru. Influencerița a făcut un anunț prin care le spunea fanilor că renunță la activitatea ei live din cauză că nu mai suportă tot ceea ce i se întâmplă și trece printr-o perioadă extrem de dificilă. CANCAN.RO a contactat-o pe tânără pentru a afla ce s-a întâmplat, iar detaliile pe care le-am aflat sunt tulburătoare. 

Andreea Moromete a devenit cunoscută prin participarea la Casa Iubirii și Survivor, iar mai apoi a pășit în lumea online-ului, dar nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Tânăra ne-a povestit cât de greu îi este să se mai confrunte cu mesajele pe care le primește și cât de tare este afectată psihic de întreaga situație. Prin urmare, toate aceste lucruri au dus la decizia ei de a renunța la activitatea live de pe TikTok.

Andreea Moromete, pusă la pământ de hate: „Nu mai suport”

Totul a pornit de la o reacție pe care Andreea Moromete a avut-o din cauza mesajelor negative pe care le primea și pe care a clarificat-o pentru CANCAN.RO, spunând că regretă ceea ce a susținut (VEZI AICI). Din acel moment, influencerița a mărturisit că valul de amenințări pe care l-a primit au determinat-o să renunțe la TikTok și au adus-o într-un punct în care simte că sănătatea ei psihică este afectată. Mai mult, întreaga situație a determinat-o să apeleze la oamenii legii, pentru că se simte în pericol.

„Comentariile erau absolut îngrozitoare și mi-am dat seama că trebuie să mă opresc pentru sănătatea mea psihică, adică deja sunt prea afectată și nu mai suport efectiv etichetele respective care n-au nicio legătură cu mine. Cred că pe zi am minim, nu știu, 5-10 mesaje cu amenințări cu moartea: „Când o să ieși pe stradă, te joc în picioare. Tu nu mai prinzi ziua de mâine, tu nu meriți să trăiești.” Nu mă mai simt în siguranță, adică am ajuns efectiv să formulez plângeri penale. Deși nu cred că se va întâmpla ceva, sincer, dar măcar încerc și eu. Pe live nu mai suport efectiv etichetele respective, de cerșetoare, când eu muncesc în trei domenii diferite. Făceam live de două ori pe săptămână și asta după o pauză de cinci luni, adică nu depind de live, nu, ăla nu e job-ul meu. Nu mai suport eticheta de videochatistă, când eu nu fac așa ceva și nu am făcut. Nu, nu le mai suport efectiv.”, ne-a spus Andreea Moromete.

Andreea Moromete
Andreea Moromete

În ceea ce privește decizia ei, Andreea Moromete ne-a spus că este definitivă, dar niciodată nu știi unde te aduce viața. Mai mult, ea a spus și că a apelat la un tratament naturist pentru a trece peste stările cauzate de amenințările pe care le primește.

„La momentul de față aș spune că e definitivă, deși mie îmi place mult activitatea de a face live, că de asta am și făcut-o atât de mult timp și am încercat să mă concentrez pe partea pozitivă. Nu știu, niciodată să nu spui niciodată. Poate cine știe în viitor dacă simt că o să mai pot să fac față, poate să revin, dar momentan nu îmi doresc să mai revin, că nu simt că mai pot să mai fac față și simt că mă duc așa într-o zonă tot mai întunecată din punct de vedere psihic și cred că atunci când niște oameni reușesc să scoată ce-i mai rău din tine, trebuie să pleci de acolo. Am început și să iau un tratament pe bază de plante, totul cât mai naturist. Încerc să evit să ajung la un tratament specializat medicamentos, nu știu, de frică să nu ajung să fiu dependentă de acel tratament. Încerc să o duc pe picioare cât mai mult, ca să zic așa, cu ajutorul familiei, prietenilor. Sper să fie ok.”, a mai spus influencerița.

