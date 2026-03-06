A aflat că suferă de rabie, după o ședință la psihiatru. La scurt timp, femeia a murit

O femeie în vârstă de 59 de ani a murit la câteva luni după ce a fost mușcată de un câine fără stăpân în timpul unei vacanțe. Cazul a fost analizat într-o anchetă oficială, care a arătat că boala a fost depistată foarte târziu, după ce simptomele au fost inițial interpretate drept probleme de natură psihiatrică.

Yvonne Ford, din Barnsley, South Yorkshire, se afla în februarie 2025 într-o vacanță în Maroc alături de familie. În timpul unei plimbări pe plajă, un câine speriat a mușcat-o. Rana a fost superficială, iar femeia nu a considerat necesar să solicite îngrijiri medicale. Ea a curățat zgârietura cu un șervețel umed și nu a mai acordat atenție incidentului.

Ce simptome au apărut pentru Yvonne Ford

După aproximativ patru luni, starea sa de sănătate a început să se deterioreze. Femeia a prezentat simptome neobișnuite, precum confuzie, anxietate puternică, halucinații, dureri de cap severe și greață. De asemenea, au apărut dificultăți de mobilitate și episoade de dezorientare. Din cauza acestor manifestări, medicii au suspectat inițial o afecțiune psihiatrică și au trimis-o la un specialist.

În timpul evaluării, medicul a încercat să afle dacă pacienta a călătorit recent în străinătate, suspectând inițial o posibilă boală transmisă de căpușe. Familia a menționat o călătorie în Statele Unite, însă abia ulterior soțul femeii a amintit incidentul petrecut cu câinele din Maroc.

Informația a schimbat complet direcția investigației, medicii luând în calcul posibilitatea infectării cu virusul rabic. Pacienta a fost transferată la secția de boli infecțioase, însă starea ei era deja foarte gravă. La scurt timp după internare, femeia a murit.

Specialiștii au explicat că rabia devine aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor. Cu toate acestea, boala poate fi prevenită dacă tratamentul și vaccinarea sunt administrate imediat după contactul cu un animal infectat. Rabia se transmite prin saliva animalelor infectate, cel mai frecvent prin mușcături sau zgârieturi contaminate. Simptomele pot apărea după câteva săptămâni, dar uneori și la luni sau chiar ani după expunere.

CITEȘTE ȘI: S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit

Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a murit la doar 27 de ani, după ce un copac s-a prăbușit peste el