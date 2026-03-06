S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit

Tragedia care a avut loc în comuna Mihăiești a șocat toată comunitatea. Consilierul PSD, Costi Bălășoiu, a fost găsit mort în propria casă, chiar de soția lui. Acesta s-a împușcat, iar acum s-a aflat ce l-a făcut pe bărbat să recurgă la acest gest.

Consilierul PSD, Costi Bălășoiu, a fost descris de oameni ca fiind un bărbat implicat și activ. Surse apropiate spun că acesta ar fi traversat o perioadă grea și că s-a confruntat chiar și cu depresie.

Informațiile transmise după producerea evenimentului nefericit spun că acesta nu ar fi dat semne că ar vrea să își ia viața sau că ar avea probleme grave. În mediul online, el se afișa zâmbitor, împreună cu soția sa. S-a descoperit că doar cu două ore înainte de a-și lua viața el a distribuit pe pagina sa de Facebook o informare ce ține de comuna în care locuia.

De ce s-a sinucis Costi Bălășoiu

În ultimul timp acesta ar fi suferit de depresie, după ce și-a pierdut în urmă cu un an tatăl. O pierdere atât de mare poate avea consecințe serioase din punct de vedere emoțional și psihic. În unele cazuri se poate transforma într-o suferință de lungă durată. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care bărbatul a ales să facă o asemenea faptă.

Ba mai mult, anchetatorii au stabilit că arma pe care o deținea în mod legal este cea cu care și-a luat viața. În locuința în care s-a și întâmplat tragedia, au fost găsite lumânări aprinse și haine pregătite de acesta pentru înmormântare. Aceste semne i-au făcut pe polițiști să creadă că a fost un act cu premeditare. Totul a fost confirmat atunci când au descoperit în casă un mesaj înregistrat. Bărbatul a transmis prin acest mesaj motivul pentru care ar fi ajuns să facă asta.

Depresia, o afecțiune gravă

Specialiștii spun că durerea pierderii unei persoane, dar și alte situații dificile, pot duce la depresie severă. Dacă nu este tratată corespunzător afectează comportamentul și viața unei persoane, iar asta duce la tragedii. În fiecare an, mor oameni care se confruntă cu depresie, mai ales dacă nu primesc ajutor de specialitate.

VEZI ȘI: Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei

Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”