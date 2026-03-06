Acasă » Știri » Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei

Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei

De: Anca Chihaie 06/03/2026 | 12:17
Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei
Sursa foto: Pexels

Autoritățile din Brașov au demarat o anchetă complexă după ce trupul unui bărbat în vârstă de 65 de ani a fost descoperit în municipiul Zărnești, la mai bine de două luni de la dispariția sa. Incidentul a atras atenția comunității locale, care a fost surprinsă de faptul că lipsa bărbatului a rămas neobservată pentru o perioadă atât de îndelungată.

Potrivit informațiilor, decesul ar fi survenit ca urmare a unui conflict în familie, autoritățile investigând circumstanțele exacte. Expertiza medico-legală a indicat că moartea a fost violentă, însă detaliile precise urmează să fie stabilite pe parcursul anchetei.

Crimă descoperită în Brașov

În tot acest timp, vecinii și rudele au presupus că bărbatul se află în străinătate, ceea ce a întârziat raportarea dispariției și investigarea cazului. Lipsa semnalelor de alarmă din partea apropiaților a făcut ca evenimentul să treacă neobservat, iar autoritățile au fost sesizate abia după ce o persoană a găsit cadavrul și a alertat autoritățile locale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a preluat cazul și a declanșat o anchetă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor. Autoritățile examinează zona în care a fost găsit corpul și investighează relațiile dintre membrii familiei. O atenție deosebită este acordată contextului familial, întrucât surse judiciare indică faptul că între cei doi frați existau tensiuni recurente.

Fratele bărbatului ucis a fost reținut preventiv, iar ancheta continuă pentru a stabili gradul de responsabilitate și motivațiile exacte. De asemenea, autoritățile examinează istoricul familiei și al proprietăților acestora, pentru a înțelege mai bine dinamica și factorii care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

„Medicul legist a confirmat că este ipoteza atacului, cu lovire cu corp dur în zona capului. S-au observat anumite leziuni la nivelul capului și una dintre ipoteze a fost și aceea că moartea este violentă”, a declarat Adrian Radu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”

Un bărbat din Călărași a murit cu zile în timp ce aștepta ambulanța: ”E ceva strigător la cer!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care o plăteşte
Știri
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care…
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
Știri
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
De la fotbal la Formula 1: cum a ajuns războiul din Iran să afecteze competițiile sportive internaționale
Mediafax
De la fotbal la Formula 1: cum a ajuns războiul din Iran să...
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Gandul.ro
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe
Adevarul
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu...
Parteneri
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Gandul.ro
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia ...
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care o plăteşte
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară
Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară
Cum arată sora Irinei Fodor, Diana, și ce diferență de vârstă este între ele: „Prima ei aventură ...
Cum arată sora Irinei Fodor, Diana, și ce diferență de vârstă este între ele: „Prima ei aventură departe de casă”
Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o ...
Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o substanță necunoscută” în mașină
Vezi toate știrile
×