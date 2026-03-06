Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei

Autoritățile din Brașov au demarat o anchetă complexă după ce trupul unui bărbat în vârstă de 65 de ani a fost descoperit în municipiul Zărnești, la mai bine de două luni de la dispariția sa. Incidentul a atras atenția comunității locale, care a fost surprinsă de faptul că lipsa bărbatului a rămas neobservată pentru o perioadă atât de îndelungată.

Potrivit informațiilor, decesul ar fi survenit ca urmare a unui conflict în familie, autoritățile investigând circumstanțele exacte. Expertiza medico-legală a indicat că moartea a fost violentă, însă detaliile precise urmează să fie stabilite pe parcursul anchetei.

Crimă descoperită în Brașov

În tot acest timp, vecinii și rudele au presupus că bărbatul se află în străinătate, ceea ce a întârziat raportarea dispariției și investigarea cazului. Lipsa semnalelor de alarmă din partea apropiaților a făcut ca evenimentul să treacă neobservat, iar autoritățile au fost sesizate abia după ce o persoană a găsit cadavrul și a alertat autoritățile locale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a preluat cazul și a declanșat o anchetă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor. Autoritățile examinează zona în care a fost găsit corpul și investighează relațiile dintre membrii familiei. O atenție deosebită este acordată contextului familial, întrucât surse judiciare indică faptul că între cei doi frați existau tensiuni recurente.

Fratele bărbatului ucis a fost reținut preventiv, iar ancheta continuă pentru a stabili gradul de responsabilitate și motivațiile exacte. De asemenea, autoritățile examinează istoricul familiei și al proprietăților acestora, pentru a înțelege mai bine dinamica și factorii care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

„Medicul legist a confirmat că este ipoteza atacului, cu lovire cu corp dur în zona capului. S-au observat anumite leziuni la nivelul capului și una dintre ipoteze a fost și aceea că moartea este violentă”, a declarat Adrian Radu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

