Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei

Autoritățile din Brașov au demarat o anchetă complexă după ce trupul unui bărbat în vârstă de 65 de ani a fost descoperit în municipiul Zărnești, la mai bine de două luni de la dispariția sa. Incidentul a atras atenția comunității locale, care a fost surprinsă de faptul că lipsa bărbatului a rămas neobservată pentru o perioadă atât de îndelungată.
Potrivit informațiilor, decesul ar fi survenit ca urmare a unui conflict în familie, autoritățile investigând circumstanțele exacte. Expertiza medico-legală a indicat că moartea a fost violentă, însă detaliile precise urmează să fie stabilite pe parcursul anchetei.
În tot acest timp, vecinii și rudele au presupus că bărbatul se află în străinătate, ceea ce a întârziat raportarea dispariției și investigarea cazului. Lipsa semnalelor de alarmă din partea apropiaților a făcut ca evenimentul să treacă neobservat, iar autoritățile au fost sesizate abia după ce o persoană a găsit cadavrul și a alertat autoritățile locale.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a preluat cazul și a declanșat o anchetă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor. Autoritățile examinează zona în care a fost găsit corpul și investighează relațiile dintre membrii familiei. O atenție deosebită este acordată contextului familial, întrucât surse judiciare indică faptul că între cei doi frați existau tensiuni recurente.
Fratele bărbatului ucis a fost reținut preventiv, iar ancheta continuă pentru a stabili gradul de responsabilitate și motivațiile exacte. De asemenea, autoritățile examinează istoricul familiei și al proprietăților acestora, pentru a înțelege mai bine dinamica și factorii care ar fi putut contribui la producerea tragediei.
„Medicul legist a confirmat că este ipoteza atacului, cu lovire cu corp dur în zona capului. S-au observat anumite leziuni la nivelul capului și una dintre ipoteze a fost și aceea că moartea este violentă”, a declarat Adrian Radu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.
