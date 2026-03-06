Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită

O femeie de 35 de ani este cercetată pentru înșelăciune după ce ar fi obținut bani de la un bărbat, promițându-i că îl va ajuta să se împace cu iubita lui prin intermediul unor presupuse ritualuri religioase. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi reușit să primească 6.700 de lei, folosindu-se de o identitate falsă pe internet și pretinzând că este o măicuță.

Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat de 31 de ani a depus o plângere la poliție, susținând că a fost înșelat prin intermediul unei platforme online. Din cercetări a reieșit că, în perioada 21-26 iunie 2025, femeia l-ar fi convins să îi transfere mai multe sume de bani prin bancă, spunându-i că va face rugăciuni și ritualuri menite să îl ajute să își recâștige partenera.

Cum a fost păcălit bărbatul?

Demeia ar fi creat un site pe care a publicat fotografii cu o măicuță reală, prezentându-se în mod fals drept „măicuța stareță Marta”. Astfel, ea ar fi încercat să câștige încrederea celor care apelau la serviciile sale.

Bărbatul, care trecea printr-o perioadă dificilă după despărțire, a contactat-o prin intermediul site-ului. Femeia i-ar fi spus că poate face un ritual de rugăciuni pentru împăcare și i-a cerut bani pentru diverse obiecte necesare, precum lumânări sau batiste.

Ulterior, aceasta i-ar fi spus că a consultat o „carte a blestemelor” și că ar fi descoperit o influență negativă asupra lui, motiv pentru care i-a propus un ritual de „dezlegare”, solicitând alte sume de bani.

„Poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare, prin intermediul unei platforme online, de către o persoană care s-ar fi folosit de un nume şi o calitate nereală. Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada 21-26 iunie 2025, o femeie l-ar fi determinat pe bărbat să transfere, în mai multe tranşe, prin virament bancar, suma de 6.700 de lei, sub pretextul efectuării unor ritualuri religioase, promiţându-i că, la final, îi va restitui o parte din bani”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

După ce bărbatul a trimis aproximativ 1.000 de euro, femeia i-ar fi returnat temporar banii și i-ar fi cerut să îi păstreze în cont pentru 24 de ore. La scurt timp, i-a solicitat 6.700 de lei, sumă pe care acesta a transferat-o. Când femeia a cerut alți bani, bărbatul a refuzat și a cerut restituirea sumei, însă aceasta nu i-a mai răspuns la telefon.

În urma investigațiilor, polițiștii au prins-o pe femeie în flagrant, iar pe 5 martie aceasta a fost dusă la audieri. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au decis plasarea ei sub control judiciar pentru 60 de zile. „După ce a dat aproximativ 1.000 de euro, femeia i-a transferat banii înapoi şi i-a spus că trebuie să îi ţină în cont 24 de ore. După aceea i-a cerut 6.700 de lei, bani pe care bărbatul i-a transferat. Ulterior, a cerut alţi bani, însă bărbatul nu i-a mai dat, dar femeia a tot insistat, până când bărbatul i-a spus că nu are de unde să îi dea alţi bani şi i-a cerut sumele înapoi, moment la care pretinsa măicuţă nu i-a mai răspuns la telefon”, se mai precizează.

CITEȘTE ȘI: Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online

Scandalul cărnii de cal: cum a fost arătată România cu degetul în Europa, în timp ce tabloidele britanice și „The Sun” alimentau isteria mediatică