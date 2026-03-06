Acasă » Știri » Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită

Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită

De: Andreea Stăncescu 06/03/2026 | 18:38
Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită
O măicuță a păcălit un bărbat din România

O femeie de 35 de ani este cercetată pentru înșelăciune după ce ar fi obținut bani de la un bărbat, promițându-i că îl va ajuta să se împace cu iubita lui prin intermediul unor presupuse ritualuri religioase. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi reușit să primească 6.700 de lei, folosindu-se de o identitate falsă pe internet și pretinzând că este o măicuță.

Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat de 31 de ani a depus o plângere la poliție, susținând că a fost înșelat prin intermediul unei platforme online. Din cercetări a reieșit că, în perioada 21-26 iunie 2025, femeia l-ar fi convins să îi transfere mai multe sume de bani prin bancă, spunându-i că va face rugăciuni și ritualuri menite să îl ajute să își recâștige partenera.

Cum a fost păcălit bărbatul?

Demeia ar fi creat un site pe care a publicat fotografii cu o măicuță reală, prezentându-se în mod fals drept „măicuța stareță Marta”. Astfel, ea ar fi încercat să câștige încrederea celor care apelau la serviciile sale.

Bărbatul, care trecea printr-o perioadă dificilă după despărțire, a contactat-o prin intermediul site-ului. Femeia i-ar fi spus că poate face un ritual de rugăciuni pentru împăcare și i-a cerut bani pentru diverse obiecte necesare, precum lumânări sau batiste.

Ulterior, aceasta i-ar fi spus că a consultat o „carte a blestemelor” și că ar fi descoperit o influență negativă asupra lui, motiv pentru care i-a propus un ritual de „dezlegare”, solicitând alte sume de bani.

„Poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare, prin intermediul unei platforme online, de către o persoană care s-ar fi folosit de un nume şi o calitate nereală. Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada 21-26 iunie 2025, o femeie l-ar fi determinat pe bărbat să transfere, în mai multe tranşe, prin virament bancar, suma de 6.700 de lei, sub pretextul efectuării unor ritualuri religioase, promiţându-i că, la final, îi va restitui o parte din bani”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

După ce bărbatul a trimis aproximativ 1.000 de euro, femeia i-ar fi returnat temporar banii și i-ar fi cerut să îi păstreze în cont pentru 24 de ore. La scurt timp, i-a solicitat 6.700 de lei, sumă pe care acesta a transferat-o. Când femeia a cerut alți bani, bărbatul a refuzat și a cerut restituirea sumei, însă aceasta nu i-a mai răspuns la telefon.

În urma investigațiilor, polițiștii au prins-o pe femeie în flagrant, iar pe 5 martie aceasta a fost dusă la audieri. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au decis plasarea ei sub control judiciar pentru 60 de zile.

„După ce a dat aproximativ 1.000 de euro, femeia i-a transferat banii înapoi şi i-a spus că trebuie să îi ţină în cont 24 de ore. După aceea i-a cerut 6.700 de lei, bani pe care bărbatul i-a transferat. Ulterior, a cerut alţi bani, însă bărbatul nu i-a mai dat, dar femeia a tot insistat, până când bărbatul i-a spus că nu are de unde să îi dea alţi bani şi i-a cerut sumele înapoi, moment la care pretinsa măicuţă nu i-a mai răspuns la telefon”, se mai precizează.

CITEȘTE ȘI: Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online

Scandalul cărnii de cal: cum a fost arătată România cu degetul în Europa, în timp ce tabloidele britanice și „The Sun” alimentau isteria mediatică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Știri
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu
Știri
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200…...
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Parteneri
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario ...
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă ...
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă angajată care, ulterior, și-a pus capăt zilelor
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive ...
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane ...
Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat tot!
Vezi toate știrile
×