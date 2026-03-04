Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online

Văru’ Săndel a fost ținta escocheriilor online. Comediantul și-a făcut povestea publică și i-a avertizat pe români în legătură cu riscurile la care se expun. Fraudele de pe una dintre cele mai folosite platforme de comunicare îi pot lăsa fără bani în conturi.

O nouă escrocherie pe platforma de socializare WhatsApp face tot mai multe victime. Persoanele cu intenții rele se folosesc de compasiunea utilizatorilor, pretinzând că sunt prieteni, cunoștințe sau membri din familie. Aceștia trimis un mesaj tip SMS în care le cer utilizatorilor o sumă de bani cu împrumut.

Pentru a trimite banii, victimelor li se trimite un link cu un cont bancar. Pe cât de simplă este metoda, pe atât de eficiență și răspândită este. Textul este redactat într-un stil familiar, pentru a inspira încredere, astfel încât cei vizați să cadă mai ușor în capcană.

Văru’ Săndel, victima escrocilor de pe WhatsApp

Recent, Văru’ Săndel a fost una dintre victimele acestei înșelătorii. Acesta a povestit că în plasă au căzut mulți dintre prietenii lui, după ce i-a fost spart contul de WhatsApp. Crezând că mesajul a fost expediat de comediant, mulți dintre ei au trimis banii în conturile escrocilor.

Acesta trage un semnal de alarmă în rândul românilor și îi sfătuiește sî fie vigilenți și să verifice orice informație care li se pare suspectă, indiferent din partea cui este transmisă.

„Mulți prieteni mi-au scris că mi au trimis bani este o nouă metodă de fraudă. Pe mine m-au ars sau, mai bine zis, mi-au ars prietenii. Mi-a fost spart contul de WhatsApp și toate contactele mele au primit următorul mesaj:

Uite așa, o grămadă de prieteni, care credeau că sunt la nevoie, au trimis bani în contul dat de infractor. Ei îți dau un link, iar banii merg acolo unde indică infractorul. Verificați înainte de a trimite un ajutor prietenilor, pentru că sunt infracțiuni la îndemână.

Oamenii au prieteni, frați, surori și dacă le-au cerut, nu au cum să nu îi ajute. După care, facem gestul pe care ajungem să îl regretăm”, a declarat Văru’ Săndel.

