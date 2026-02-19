”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni”

Scandalul care a încins TikTok-ul a ajuns direct în platoul Dan Capatos Show, unde Marian Kly a intrat hotărât să-și spună partea de adevăr. Acuzat că ar fi „stors” bani de la mai multe femei, „loverboyul de Vaslui” a respins ferm orice acuzație de escrocherie. El a adeclarat că toate sumele primite au fost oferite voluntar, în timpul transmisiunilor live.

Unul dintre cele mai controversate momente discutate în emisiune a fost cel al unei donații consistente, primite în doar câteva minute. Marian Kly a explicat că femeia respectivă i-ar fi trimis 220.000 de puncte, echivalentul a 2.200 de euro. Totul s-ar fi întâmplat public, pe live, prin sistemul de cadouri virtuale al platformei. El susține că suma ar fi putut fi chiar mai mare, în funcție de metoda de plată folosită. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mă faceți să râd. Dacă au fost la mine pe live, au vrut, nu le-a trimis nimeni, nu le-a forțat nimeni și și-au făcut o plăcere. (…) Cât credeți dumneavoastră că mi-a aruncat în 15 minute? 2.200 euro. Atâta mi-a putut da. 220.000 de puncte, asta înseamnă 2.200 euro cu VPN. Dacă încărca simplu, era undeva la vreo 3.000 euro.”

După ce a făcut donația, femeia ar fi intrat live și s-ar fi plâns că a pierdut mai multe „victorii” consecutive pe platformă. Marian Kly spune că regretul ulterior nu poate fi confundat cu o înșelăciune. Ba mai mult, acesta spus că reacțiile ulterioare țin mai degrabă de frustrare decât de fraudă.

„Femeia asta a doua zi a intrat și ea live, se plângea că a pierdut 45 de victorii. A zis că a dat 220.000 de puncte și că eu la ea nu vin. Nu se poate așa ceva.”

Marian Kly se apără pe toate fronturile: „Totul este public”

Întrebat despre mesajele cu tentă personală și despre presupusele promisiuni făcute în privat, Marian Kly a insistat că totul s-a petrecut la vedere. El spune că interacțiunile din live sunt publice și pot fi verificate de oricine. TikToker-ul a declarat că nu există dovezi clare care să susțină acuzațiile apărute în spațiul online.

„Este pe live totul. Ai auzit toată lumea. Dacă într-adevăr se referea la mine, este evident că este public.”

Deocamdată, „loverboyul” de pe TikTok rămâne ferm pe poziție și nu face niciun pas înapoi. Spune că nu a cerut bani și că nu a promis nimic în schimbul donațiilor primite. În timp ce fanele susțin că au fost manipulate emoțional, el declară că totul a fost doar alegerea lor.

