Fosta soție a lui Daniel Tudorache, dezvăluiri despre episoadele violente pe care le-a trăit. De ce și-a pierdut fostul edil cumpătul, de fapt

De: Simona Vlad 19/02/2026 | 22:51
Fosta soție a lui Daniel Tudorache face acuzații halucinante
Roxana, fosta soție a lui Daniel Tudorache, a făcut mărturii șocante în cadrul emisiunii Dan Capatos Show. Invitată în platou, aceasta a povestit cum relația lor s-a rupt definitiv după un episod violent. Totul ar fi pornit în momentul în care ea a refuzat să renunțe la sarcină, iar fostul edil și-a pierdut cumpătul. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Deși inițial edilul părea încântat, situația s-a schimbat radical după două luni. Roxana susține că i s-a cerut să facă întrerupere de sarcină, lucru pe care l-a refuzat categoric. Vezi emisiunea integrală aici!

„La aproximativ două luni de zile a spus că s-a gândit mai bine, că a discutat cu fetița lui. Fetița nu mai acceptă să mai aibă vreun frate sau vreo soră și că ar fi mai bine să renunț la sarcină.”

Roxana a explicat că nu și-a dorit niciun moment să întrerupă sarcina. A mers la analize împreună cu el și a sperat că lucrurile se vor așeza. În schimb, a urmat un episod violent, pe care spune că nu l-a anticipat. Refuzul ei ar fi declanșat reacția fostului soț, iar căderea pe scări s-a transformat într-o traumă greu de descris.

„A fost simplul refuz al meu la renunțarea sarcinii. A fost un avort spontan. Eu nu m-am așteptat la acel episod. A venit brusc.”

Fosta soție a lui Daniel Tudorache rupe tăcerea

Roxana a mărturisit că nu era prima dată când exista agresivitate în relația cu Tudorache. Spune că au mai fost incidente, urmate de scuze și promisiuni. De fiecare dată, el plângea și o convingea că regretă. Ea a ales să creadă, până când lucrurile au degenerat.

„De multe ori m-a amenințat. Își cerea scuze, începea să plângă și am trecut cu vederea. Era foarte credibil pentru că plângea, își cerea iertare și spunea mereu că-i pare rău.”

Momentul pierderii sarcinii a fost punctul final al relației. Roxana spune că a simțit palma lui în spate în timp ce era pe scări. Deși ulterior el ar fi negat, ea susține că știe ce a simțit. După acel episod, nu a mai existat cale de întoarcere.

„Eu am simțit palma lui în spatele meu, exact ca și cum cineva îți face vânt. Nu l-am iertat. Acesta a fost motivul divorțului.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

