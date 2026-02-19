Suma uriașă pe care Roxana Tudorache i-a dat-o fostului soț, deși erau divorțați: ”Avea sechestru pe absolut tot!”

Scandalul dintre Roxana și Daniel Tudorache ia amploare! Invitată la Dan Capatos Show, fosta soție a edilului a vorbit despre împrumutul uriaș pe care i l-a acordat fostului soț. Aceasta spune că i-a dat 100.000 de euro, în numerar, când acesta avea conturile blocate. CANCAN.ro are toate detaliile!

Totul s-ar fi întâmplat în perioada în care Tudorache era anchetat de DNA. Deși erau divorțați, ea a ales să-l ajute. Roxana a vrut însă o garanție scrisă, ca să nu rămână descoperită. Vezi emisiunea integrală aici!

„Avea sechestru pe absolut tot ce avea și mi-a cerut ajutorul, dacă pot să-l ajut cu o anumită sumă de bani, pentru că avea nevoie pentru avocați. A apelat la mai multe persoane, nu doar la mine. I-am împrumutat suma respectivă. I-am dat banii cash, treptat, suma respectivă a trecut de 100.000. El având conturile blocate, eu nu puteam să-i fac vreun virament.”

Roxana susține că fostul primar i-ar fi promis că îi returnează banii până la 28 februarie. I-ar fi spus că urmează să încaseze o sumă importantă. Termenul a trecut însă fără explicații. Ba mai mult, Roxana a declarat că deține un angajament de plată scris de mână. Documentul ar fi fost redactat chiar de Tudorache, la cererea ei.

„Mi-a spus că undeva la sfârșitul lunii februarie, adică în 28 februarie, va încerca să-i returneze, pentru că are de încasat de la cineva o sumă de bani. I-am zis să scrie o hârtie, să am și eu o dovadă. Mi-a scris un angajament de plată, scris de mână, semnat cu mâna lui. În data de 28, bineînțeles că nu m-a sunat.”

Dalina Terzi: Documentul făcut de cei doi foști soți este doar o recunoaștere

În platou, avocata Dalina Terzi a explicat că situația juridică este delicată. Documentul există, dar formularea lui poate crea probleme: fără menționarea clară a datoriei și fără transfer bancar, recuperarea banilor devine complicată, mai ales când suma este atât de mare și a fost oferită în numerar.

„Din păcate, modul în care el a fost redactat este unul exact așa cum s-a exprimat dânsul. El îți dă sentimentul că este complet acoperitor, dar în realitate nicăieri nu se menționează că acea sumă este datorie. Acel document este doar o recunoaștere, iar fără mențiuni clare lucrurile se complică.”

Avocata a mai precizat că varianta sigură ar fi fost autentificarea la notar. În acel caz, actul devenea titlu executoriu, însă legislația impune reguli stricte pentru sumele mari.

„Notarul este obligat să-ți spună că peste o anumită sumă împrumutul trebuie dat prin transfer bancar și nu cash. Dacă ar fi fost autentificat, era titlu executoriu direct și mergea la executor, fără să mai fie nevoie de proces.”

Roxana spune că are și mesaje care confirmă împrumutul. Aceasta susține că fostul soț îi scria despre problemele lui medicale și financiare. Ea a ales să creadă și să ajute, deși trecutul lor a fost complicat. Acum, însă, banii ar putea ajunge subiect de instanță.

„Am și mesaje în care îmi trimitea poze că e în ambulanță, că a ajuns la spital, că i-a crescut tensiunea. La tot ce spun am dovezi. I-am dat banii cash, pentru că nu avea altă variantă, dar am vrut să am și eu o siguranță.”

