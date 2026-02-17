Mihai Trăistariu, revoltat de schimbările de la Eurovision 2026. Acuzații grave: „Care-și plătește mai multe vizualizări!”

La fel ca aproape în fiecare an, finala Eurovision din România se lasă cu scandal. De data aceasta, nemulțumirile vin din partea lui Mihai Trăistariu, care le declară război organizatorilor, în special noilor reguli pe care aceștia le-au impus. Sunt acuzații grave de furt în online și laude nemeritate.

În urmă cu doar câteva zile, juriul de la Eurovision România 2026 a desemnat cei 10 finaliști ai competiției. Pe lângă aceste piese, în acest an organizatorii au decis ca încă două piese să fie salvate de votul publicului. Astfel, din totalul celor 68 de melodii înscrise în concurs, alte două piese au intrat în competiție. Cele din urmă au fost alese de public – în funcție de vizualizările de pe canalul oficial You Tube TVR.

Mihai Trăistariu, revoltat de schimbările de la Eurovision 2026

Wrs – cu piesa ”All The Way” – și Antonio Pican – cu piesa ”Humans” – au fost în topul preferințelor publicului. Cele două melodii au înregistrat cele mai multe vizualizări pe You Tube. Interesul publicului pentru cele două piese l-a enervat la culme pe Mihai Trăistariu. În calitate de fost participant la Eurovision, artistul este de părere că o asemenea competiție nu are cum să își stabilească reprezentanții pe baza unor vizualizări din online, vizualizări despre care crede că sunt cumpărate pe bani grei.

„Horrorvision România 2026. Eurovision România scoate la bătaie un loc în finală… pe baza vizualizărilor făcute pe YouTube! Primii 10 au fost aleși de juriu. Ei știu cum i-au ales! Ei bine… ce s-au mai gândit «inventatorii noului Eurovision» din acest an? Al 11-lea concurent să fie «votat» de public! Dar nu oricum, ci pe baza vizualizărilor de pe YouTube. Care, se știe de când hău, că sunt cumpărate! Da, cu cardul. Exact cum auziți! Noii artiști sunt disperați să arate câte milioane de vizualizări au pe YouTube. Doar că… nu sunt reale! Sunt absolut fake. Mă lași? Care public să voteze? Boții? Care concurent să câștige? Care-și plătește mai multe vizualizări! Of, Doamne… cum a ajuns acest Eurovision… E de neînțeles această ediție pentru mine!”, a spus Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a continuat și a mărturisit că se declară mulțumit și chiar norocos că s-a retras la timp din a mai participa și în acest an la Eurovision, concurs pe care îl numește ca fiind o competiție de vizualizări cumpărate pe You Tube.

„Mă bucur enorm că m-am retras la timp și că n-am intrat în mocirla asta! Mi se pare o mare inepție să transformi un concurs precum Eurovision România într-o competiție de… vizualizări cumpărate pe YouTube. Când criteriul devine numărul de view-uri, iar view-urile pot fi cumpărate, nu mai vorbim despre talent, emoție, voce sau piesă. Vorbim despre bugete de promovare dubioasă și statistici umflate artificial. Despre influenceri puși sau rugați să posteze, să sponsorizeze, să țină cu «X» sau «Y» etc… Totuși… Ce treabă are asta cu talentul? Ce relevanță au vizualizările astea fake? Eurovision Song Contest ar trebui să însemne muzică autentică, performanță live, personalitate artistică. Nu click-uri fake! Dacă alegem reprezentantul României pe baza unor cifre care pot fi manipulate, atunci mesajul transmis este greșit: nu câștigă cel mai bun, ci cel care știe să umfle algoritmul. Publicul merită corectitudine! Artiștii merită o competiție reală! Nu bazaconii de tipul ăsta. Talentul nu se cumpără la pachet cu 100.000 de view-uri peste noapte. Atât am vrut să zic! Eurovision România… ai ajuns de tot râsul”, a mai spus Mihai Trăistariu pe internet.

