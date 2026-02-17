Se fac angajări la stat. Job-ul care aduce un salariu de 15.210 lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat lansarea unui nou proces de recrutare pentru completarea echipei tehnice care gestionează platformele digitale dedicate fondurilor europene.

Instituția caută cinci specialiști IT care să contribuie la dezvoltarea, întreținerea și optimizarea infrastructurii informatice utilizate în administrarea proiectelor finanțate din bani europeni.

Se fac angajări la stat

Posturile sunt disponibile în baza unor contracte valabile până la finalul anului 2028, ceea ce oferă candidaților stabilitate pe termen mediu într-un domeniu aflat în continuă evoluție.

În cadrul acestei sesiuni de angajări sunt deschise două poziții pentru administratori de infrastructură IT. Pentru aceste roluri se solicită minimum cinci ani de experiență profesională relevantă, iar remunerația netă anunțată este de 15.210 lei.

Responsabilitățile includ gestionarea infrastructurii hardware și software, monitorizarea sistemelor și asigurarea funcționării optime a platformelor digitale utilizate de minister.

Un alt post disponibil este cel de administrator pentru servere de aplicații, unde se mențin aceleași cerințe privind experiența minimă de cinci ani. Salariul net este identic cu cel oferit pentru administratorii de infrastructură, respectiv 15.210 lei.

Candidatul selectat va avea rolul de a administra serverele aplicațiilor critice, de a implementa actualizări și de a asigura continuitatea serviciilor informatice.

Ministerul mai caută și un administrator de baze de date și Data Warehouse, poziție pentru care se solicită tot minimum cinci ani de experiență în domeniu. Salariul net este, de asemenea, de 15.210 lei.

Job-ul care aduce un salariu de 15.210 lei

Persoana angajată va gestiona bazele de date utilizate în procesele de raportare și analiză, va optimiza performanța acestora și va contribui la dezvoltarea soluțiilor de tip Data Warehouse.

Ultimul post scos la concurs este cel de expert în interoperabilitatea sistemelor informatice. Pentru această funcție este necesară o experiență profesională de cel puțin trei ani, iar salariul net oferit este de 14.625 lei.

Rolul presupune coordonarea și implementarea mecanismelor prin care sistemele informatice ale instituției comunică eficient cu alte platforme publice.

Toți candidații trebuie să dețină studii superioare în domenii precum informatică, matematică, inginerie, IT, telecomunicații sau științe economice. De asemenea, se solicită cunoștințe solide în administrarea infrastructurii, serverelor, bazelor de date sau a soluțiilor de interoperabilitate, precum și un nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze.

Totodată, sunt apreciate abilitățile de lucru în echipă, responsabilitatea și interesul pentru dezvoltarea unor soluții digitale eficiente în sectorul public.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 2 martie, iar interviurile sunt programate pentru 6 martie. Lista completă a condițiilor de participare, atribuțiilor și bibliografiei este disponibilă pe site-ul oficial al ministerului, la secțiunea mfe.gov.ro/cariera.

