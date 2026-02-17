Acasă » Știri » Ce a spus ministrul Muncii despre majorarea alocațiilor: „Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație…”

De: David Ioan 17/02/2026 | 17:36
Ministrul Muncii a prezentat un set amplu de măsuri sociale, denumit „Pachetul Social”, orientat către persoanele vulnerabile și construit în contextul presiunilor generate de inflație asupra consumului de bază.

Florin Manole a explicat că aceste intervenții urmăresc să atenueze efectele creșterii prețurilor asupra celor cu venituri reduse, insistând asupra necesității unor politici bugetare țintite.

Ce reprezintă “Pachetul Social” prezentat de ministrul Muncii

Impactul financiar al pachetului de sprijin anunțat de Ministerul Muncii este estimat la aproximativ 2,2-2,3 miliarde de lei, iar includerea acestor măsuri în legea bugetului ar fi „de preferat”, după cum a precizat ministrul.

Ministrul Muncii, Florin Manole

Acesta a subliniat însă că intervențiile pot fi adoptate și ulterior, cu condiția existenței unei decizii politice ferme.

În ceea ce privește sprijinul financiar pentru pensionari, ministrul a anunțat că acesta ar urma să fie acordat în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie, perioade considerate a reprezenta vârfuri de cheltuieli pentru gospodării.

„Ne-am gândit, ca și în anii trecuți, la vârfurile de cheltuieli pentru fiecare familie”, a declarat Florin Manole.

Măsura se adresează celor mai afectați de creșterea costurilor de trai: 1,2 milioane de pensionari au venituri sub 1.500 de lei, peste 600.000 trăiesc cu mai puțin de 2.000 de lei, iar aproape un milion au venituri lunare sub 3.000 de lei.

„Inflația a lovit cel mai mult în cei care își cheltuiesc cea mai mare parte din venituri pe consum. Iar această categorie de pensionari este cea care resimte cel mai mult”, a explicat ministrul.

Întrebat despre sursa fondurilor necesare, Florin Manole a răspuns:

„Din bugetul țării, de acolo de unde luăm banii pentru orice cheltuială pe care o face acest guvern.”

O altă componentă a pachetului vizează politicile demografice și sprijinul pentru mame. Ministrul a criticat eliminarea unor facilități anterioare și a anunțat propunerea de scutire de la plata contribuției la sănătate (CASS) pentru persoanele aflate în concediu de creștere a copilului.

Ce a spus ministrul Muncii despre majorarea alocațiilor

Măsura ar putea intra în vigoare începând din martie și ar viza peste 140.000 de beneficiari, majoritatea mame, cu un impact bugetar redus.

„Doar a scuti de CASS nu este suficient, dar este totuși un pas. Toată Europa simte nevoia unei politici demografice”, a afirmat Manole.

De asmenea, ministrul a menționat și o intervenție cu caracter simbolic, respectiv scutirea de CASS pentru aproximativ 366 de veterani, cu un impact financiar estimat la 1,6 milioane de lei.

„Este o măsură simbolică, o reparație morală… nu este vorba despre un efort bugetar foarte mare”, a explicat acesta.

În privința copiilor vulnerabili și a copiilor cu dizabilități, Ministerul Muncii propune suplimentarea fondurilor, în contextul înghețării alocațiilor. Florin Manole a justificat direcționarea resurselor printr-un exemplu personal:

„Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație nu ar fi însemnat ceva extraordinar. Dar pentru multe familii din această țară, 30, 50 sau 100 de lei pe lună înseamnă foarte mult.”

Pentru copiii cu dizabilități, peste 80.000 de beneficiari, bugetul actual de aproximativ 400 de milioane de lei ar urma să fie majorat cu încă 100 de milioane, ceea ce reprezintă o creștere de peste 25%. Sprijinul lunar variază în prezent între 80 și 450 de lei, în funcție de gradul de handicap.

Totodată, ministrul a subliniat că distribuirea fondurilor trebuie să fie diferențiată:

„Nu vreau să se înțeleagă că rezolvăm problema… este doar un mod de a compensa un pic situația dificilă.”

Pachetul social prezentat include măsuri dedicate pensionarilor cu venituri mici, mamelor, copiilor vulnerabili și persoanelor cu dizabilități, într-un an bugetar caracterizat drept dificil. Toate propunerile urmează să fie discutate în coaliție și integrate în cadrul legislativ aferent bugetului.

