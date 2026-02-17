Cine ar putea rămâne fără norma de hrană. Se discută tăierea ei

Anunț important pentru o anumită categorie de angajați români! Pentru a aduce bani în plus la economia țării, liderii coaliției de guvernare iau în calcul tăierea normei de hrană pentru polițiști și militari. Iată despre ce este vorba!

Inițiativa a venit la propunerea liderului UDMR – Kelemen Hunor. În ședința de Guvern de marți, 17 februarie 2026, liderii coaliției de guvernare au pus pe masa de discuție un proiect de lege prin care se dorește eliminarea normei de hrană pentru toți bugetarii. Vizați sunt inclusiv angajații din instituțiile de apărare și forță.

Militarii și polițiștii riscă să rămână fără normă de hrană

Norma de hrană îngreunează bugetul statului cu aproximativ 2,5 miliarde de lei anual. Angajații din sistemul de apărare și ordine publică – polițiști și militari – beneficiază de o normă de hrană de 34 de lei/ zi. Ca parte a măsurilor de reducere a cheltuielilor publice, politicienii vor să elimine această îndemnizație.

„Se va scoate norma de hrană, asta se discută. Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă Armata și Internele, care sunt 800 de milioane. Restul sunt civili”, a declarat Kelemen Hunor.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că nu este de acord cu această măsură și a criticat inițiativa liderului UDMR. Acesta a mărturisit ferm că nu va semna documentul care ar putea elimina norma de hrană pentru angajații din structurile Armatei Române.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace. Dincolo că e plafonată din 2017, întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajați. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război. La MApN sunt zone de unde se pot face reduceri de cheltuieli, dar astfel de reduceri nu se pot face din tăierea normei de hrană sau reducerea salariilor sau modul de calcul al pensiilor militare”, a declarat Radu Miriță.

Generalul Gheorghiță asigură că românii vor fi pregătiți pentru război: ”Se pregătesc între 2.000 și 10.000 de militari pe an”

Câți bani primește lunar un voluntar în Armata Română. Serviciul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026