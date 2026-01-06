Câți bani primește lunar un voluntar în Armata Română. Serviciul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026

Este oficial! Începând cu 1 ianuarie 2026, serviciul militar voluntar a intrat în vigoare. Câți bani primește lunar un român care vrea să se înroleze în Armata Română?

În România, stagiul militar obligatoriu nu este obligatoriu din ianuarie 2007, însă serviciul de înrolarea voluntară a intrat în vigoare începând cu ianuarie 2026. Prin programul de înrolarea voluntară, Armata Română își propune să încorporeze 120.000 de cadre militare, pentru a crește gradual numărul de militari profesioniști și completarea cu rezerve de voluntari, în cazul unor misiuni sau conflicte. Stagiul voluntar nu are legătură directă cu un risc iminent de război. Actuala rezervă de militar este formată din persoane care au făcut armata înainte ca stagiul militar obligatoriu să fie suspendat (în 2007).

Ce salariu primesc voluntarii din Armata Română

Cei care doresc să se înroleze ca rezerviști în Armata Română nu trebuie să renunțe la actualul loc de muncă. Programul este conceput tocmai pentru a permite acest lucru. Stagiul este structurat pe perioade scurte de timp, pe parcursul unui an.

Pentru a se înrola în serviciul militar, voluntarii cu cetățenie română – cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani – vor trece printr-o perioadă de pregătire de 4 luni, unde vor beneficia de toate condițiile unui militar în termen: cazare, hrană, asistență medicală, echipament și un salariu de 4.000 de lei.

La finalul stagiului de pregătire, voluntarii vor primi un bonus în valoare de 27.000 de lei (adică trei salarii brute). După acest stagiu, voluntarii devin militari rezidenți până la vârsta de 55 de ani, cu o primă echivalentă a trei salarii medii.

„Scopul este să avem o rezervă mai mare, mai bine pregătită și mai tânără. Armata obligatorie nu mai există din 2007, iar toți cei care au făcut armata atunci sunt astăzi mult mai în vârstă. Tinerii vor putea pleca temporar de la muncă și se vor putea întoarce la același loc de muncă după finalizarea stagiului. Este un principiu important și vom introduce explicit această prevedere prin amendamente în Parlament”, spunea Ionuț Moșteanu, fostul ministru MApN, cel care a semnat proiectul d elege privind introducerea serviciului militar voluntar începând cu 2026.

