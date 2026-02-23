Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 18:17
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de azi este o bătrână care ajunge în Rai și încearcă să își găsească soțul. Deznodământul este hilar.

O babă ajunge la poarta raiului:

– Aș dori să ajung la soțul meu, care a murit de 5 ani și mi-e tare dor de el.

– Desigur, cum îl cheamă?

– Ion Popescu.

– Păi sunt cam mulți cu numele ăsta, poate îți amintești care au fost ultimele lui cuvinte.

– Cum să nu. A zis: „femeie de câte ori te vei culca cu altul, eu mă voi răsuci-n mormânt!”

– Ah, gata îl știu, noi aici îi zicem Ionică titirezul!

O femeie avea 3 fete de măritat

O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la sot, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.

A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.

Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.

În sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile.

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.

Doctorul îl întreabă:

– De când aveți problema asta?

– Care problemă?

Doctorul oftează și spune:

– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?

– Care analize?

– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.

– Am mai fost aici?

Doctorul, calm:

– Da, chiar ieri.

Pacientul zâmbește ușurat:

– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.

