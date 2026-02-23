Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de azi este o bătrână care ajunge în Rai și încearcă să își găsească soțul. Deznodământul este hilar.
O babă ajunge la poarta raiului:
– Aș dori să ajung la soțul meu, care a murit de 5 ani și mi-e tare dor de el.
– Desigur, cum îl cheamă?
– Ion Popescu.
– Păi sunt cam mulți cu numele ăsta, poate îți amintești care au fost ultimele lui cuvinte.
– Cum să nu. A zis: „femeie de câte ori te vei culca cu altul, eu mă voi răsuci-n mormânt!”
– Ah, gata îl știu, noi aici îi zicem Ionică titirezul!
O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la sot, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.
A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.
Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.
În sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile.
– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.
Doctorul îl întreabă:
– De când aveți problema asta?
– Care problemă?
Doctorul oftează și spune:
– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?
– Care analize?
– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.
– Am mai fost aici?
Doctorul, calm:
– Da, chiar ieri.
Pacientul zâmbește ușurat:
– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.
BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”