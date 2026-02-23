Acasă » Bancuri » BANC | Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută

BANC | Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută

De: David Ioan 23/02/2026 | 06:59
BANC | Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută
BANC | Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută

Pentru a începe săptămâna cu voie cu bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze.

Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută.
– Bună ziua, aș dori o parașută.
– Domnule Bulă, am cea mai bună parașută pentru dumneavoastră.
– Și cum o deschid când sunt în cădere?
– Trageți de trăgaciul verde!
– Și dacă nu se deschide?
– Trageți de cel roșu.
– Și dacă nici după asta nu se deschide?
– În cazul acesta, domnule Bulă, o aduceți înapoi și v-o schimbăm cu alta.

Alte bancuri amuzante

Probleme pe zborul Helsinki – Toronto

Zborul Helsinki-Toronto a fost încărcat cu 400 de pasageri și doar 200 de prânzuri. Compania aeriană a făcut o greşeală, iar echipajul se află într-o situaţie dificilă! Cu toate acestea, un însoţitor de zbor inteligent a venit cu o idee! La aproximativ 30 de minute după zbor, ea a anunţat nervoasă:

-„Doamnelor şi domnilor, nu ştiu cum s-a întâmplat asta, dar avem 400 de pasageri la bord și doar 200 de prânzuri! Oricine este amabil să renunţe la mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate de alcool nelimitată pe tot parcursul zborului! ”

Următorul ei anunţ a fost făcut 6 ore mai târziu:

-„Doamnelor şi domnilor, dacă cineva vrea să se răzgândească, mai avem 200 de prânzuri disponibile! „Morala poveştii: băutorii au suflet foarte mare şi bun!”

Blondele și Mercedes-ul

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:
— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?
Studentul stă, se gândește, numără pe degete…
— Cinci, domnule profesor.
Profesorul, ușor iritat:
— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?
— Patru.
— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?
— Cinci.
Profesorul, deja nervos:
— Dar de ce?!
— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

CITEŞTE ŞI: BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”

BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”
Bancuri
BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”
BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor
Bancuri
BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor....
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai ...
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni ...
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ...
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, ...
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului ...
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege
Vezi toate știrile
×