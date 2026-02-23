BANC | Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută

Pentru a începe săptămâna cu voie cu bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze.

Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută.

– Bună ziua, aș dori o parașută.

– Domnule Bulă, am cea mai bună parașută pentru dumneavoastră.

– Și cum o deschid când sunt în cădere?

– Trageți de trăgaciul verde!

– Și dacă nu se deschide?

– Trageți de cel roșu.

– Și dacă nici după asta nu se deschide?

– În cazul acesta, domnule Bulă, o aduceți înapoi și v-o schimbăm cu alta.

Probleme pe zborul Helsinki – Toronto

Zborul Helsinki-Toronto a fost încărcat cu 400 de pasageri și doar 200 de prânzuri. Compania aeriană a făcut o greşeală, iar echipajul se află într-o situaţie dificilă! Cu toate acestea, un însoţitor de zbor inteligent a venit cu o idee! La aproximativ 30 de minute după zbor, ea a anunţat nervoasă:

-„Doamnelor şi domnilor, nu ştiu cum s-a întâmplat asta, dar avem 400 de pasageri la bord și doar 200 de prânzuri! Oricine este amabil să renunţe la mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate de alcool nelimitată pe tot parcursul zborului! ”

Următorul ei anunţ a fost făcut 6 ore mai târziu:

-„Doamnelor şi domnilor, dacă cineva vrea să se răzgândească, mai avem 200 de prânzuri disponibile! „Morala poveştii: băutorii au suflet foarte mare şi bun!”

Blondele și Mercedes-ul

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:

— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?

Studentul stă, se gândește, numără pe degete…

— Cinci, domnule profesor.

Profesorul, ușor iritat:

— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?

— Patru.

— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?

— Cinci.

Profesorul, deja nervos:

— Dar de ce?!

— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

