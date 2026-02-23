BANC | Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută

Pentru a începe săptămâna cu voie cu bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze.
Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută.
– Bună ziua, aș dori o parașută.
– Domnule Bulă, am cea mai bună parașută pentru dumneavoastră.
– Și cum o deschid când sunt în cădere?
– Trageți de trăgaciul verde!
– Și dacă nu se deschide?
– Trageți de cel roșu.
– Și dacă nici după asta nu se deschide?
– În cazul acesta, domnule Bulă, o aduceți înapoi și v-o schimbăm cu alta.
Zborul Helsinki-Toronto a fost încărcat cu 400 de pasageri și doar 200 de prânzuri. Compania aeriană a făcut o greşeală, iar echipajul se află într-o situaţie dificilă! Cu toate acestea, un însoţitor de zbor inteligent a venit cu o idee! La aproximativ 30 de minute după zbor, ea a anunţat nervoasă:
-„Doamnelor şi domnilor, nu ştiu cum s-a întâmplat asta, dar avem 400 de pasageri la bord și doar 200 de prânzuri! Oricine este amabil să renunţe la mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate de alcool nelimitată pe tot parcursul zborului! ”
Următorul ei anunţ a fost făcut 6 ore mai târziu:
-„Doamnelor şi domnilor, dacă cineva vrea să se răzgândească, mai avem 200 de prânzuri disponibile! „Morala poveştii: băutorii au suflet foarte mare şi bun!”
Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.
Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:
– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.
– Întradevăr, foarte frumos.
– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.
– Ai dreptate, e chiar frumos.
– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.
– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.
La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:
— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?
Studentul stă, se gândește, numără pe degete…
— Cinci, domnule profesor.
Profesorul, ușor iritat:
— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?
— Patru.
— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?
— Cinci.
Profesorul, deja nervos:
— Dar de ce?!
— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.
