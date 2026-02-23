Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor

După o iarnă geroasă, zilele călduroase ne așteaptă, ba chiar vom avea parte în unele zile de temperaturi extrem de ridicate. Potrivit easeweather, în București, în lunile iulie și august se vor înregistra temperaturi semnificative și de 36 de grade Celsius, pe când în luna iunie maximele vor înregistra 34 de grade Celsius. Nu vor fi lipsite nici precipitațiile, iar în unele zile, bucureștenii vor avea parte de nori și de ploaie moderată, care se vor întinde pe o perioadă mai lungă în prima lună din această vară.

În București, temperaturile pentru această perioadă vor trece de valorile medii frecvente și vom ajunge și la episoade de caniculă, cu maxime cuprinse între 35-36 de grade Celsius. În lunile iulie și august se preconizează temperaturi maxime, în unele zile vor fi însoțite de nori și de ploaie. În luna iunie, precipitațiile vor fi mult mai dese.

Luna iunie, înnorată

Luna iunie este preponderent acoperită de precipitații. Începutul lunii înregistrează o temperatură de 26 de grade Celsius, cu nori și cu precipitații în unele zile. Temperaturile urcă treptat și se vor înregistra și 28 de grade Celsius. Mai apoi, gradele din termometre vor fluctua până la maxium de 30 de grade, dar în tot acest timp vor fi zile cu nori și ploaie. Finalul lunii va fi marcat de mai multe zile însorite și vom avea parte și de episoade de caniculă, atunci când vor fi înregistrate și 34 de grade Celsius.

Episoade de caniculă în iulie

Spre deosebire de iunie, în prima parte a acestei luni, temperaturile minime vor fi de 30 de grade Celsius, dar se vor regăsi precipitații în mare parte din timp. În mijlocul lunii vor fi stări de disconfort termic accentuat, atunci când se vor înregistra și 36 de grade celsius. În majoritatea timpului va fi înnorat și va ploua, dar chiarși așa, temperaturile vor ajunge și la 34-35 degrade Celsius.

August, călduros

Începutul lunii august aduce caniculă, iar în termometre se vor înregistra și 35 de grade Celsius. Episoadele de caniculă continuă, iar zilele ploioase se răresc. Va fi înnorat în unele zile, dar temperaturile nu vor scădea sub 30 de grade Celsius. Zilele de Duminică vor fi cele mai călduroase, în timpul săptămânii vor fi fi consemnate și temperaturi de 36 de grade Celsius.

