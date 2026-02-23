Acasă » Știri » Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor

Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor

De: Iancu Tatiana 23/02/2026 | 07:52
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România

După o iarnă geroasă, zilele călduroase ne așteaptă, ba chiar vom avea parte în unele zile de temperaturi extrem de ridicate. Potrivit easeweather, în București, în lunile iulie și august se vor înregistra temperaturi semnificative și de 36 de grade Celsius, pe când în luna iunie maximele vor înregistra 34 de grade Celsius. Nu vor fi lipsite nici precipitațiile, iar în unele zile, bucureștenii vor avea parte de nori și de ploaie moderată, care se vor întinde pe o perioadă mai lungă în prima lună din această vară.

În București, temperaturile pentru această perioadă vor trece de valorile medii frecvente și vom ajunge și la episoade de caniculă, cu maxime cuprinse între 35-36 de grade Celsius. În lunile iulie și august se preconizează temperaturi maxime, în unele zile vor fi însoțite de nori și de ploaie. În luna iunie, precipitațiile vor fi mult mai dese.

Luna iunie, înnorată

Luna iunie este preponderent acoperită de precipitații. Începutul lunii înregistrează o temperatură de 26 de grade Celsius, cu nori și cu precipitații în unele zile. Temperaturile urcă treptat și se vor înregistra și 28 de grade Celsius. Mai apoi, gradele din termometre vor fluctua până la maxium de 30 de grade, dar în tot acest timp vor fi zile cu nori și ploaie. Finalul lunii va fi marcat de mai multe zile însorite și vom avea parte și de episoade de caniculă, atunci când vor fi înregistrate și 34 de grade Celsius.

Temperaturi pentru vara 2026/SURSA FOTO: easeweather
Temperaturi pentru vara 2026/SURSA FOTO: easeweather

Episoade de caniculă în iulie

Spre deosebire de iunie, în prima parte a acestei luni, temperaturile minime vor fi de 30 de grade Celsius, dar se vor regăsi precipitații în mare parte din timp. În mijlocul lunii vor fi stări de disconfort termic accentuat, atunci când se vor înregistra și 36 de grade celsius. În majoritatea timpului va fi înnorat și va ploua, dar chiarși așa, temperaturile vor ajunge și la 34-35 degrade Celsius.

Temperaturi pentru vara 2026/SURSA FOTO: easeweather
Temperaturi pentru vara 2026/SURSA FOTO: easeweather

August, călduros

Începutul lunii august aduce caniculă, iar în termometre se vor înregistra și 35 de grade Celsius. Episoadele de caniculă continuă, iar zilele ploioase se răresc. Va fi înnorat în unele zile, dar temperaturile nu vor scădea sub 30 de grade Celsius. Zilele de Duminică vor fi cele mai călduroase, în timpul săptămânii vor fi fi consemnate și temperaturi de 36 de grade Celsius.

Temperaturi pentru vara 2026/SURSA FOTO: easeweather
Temperaturi pentru vara 2026/SURSA FOTO: easeweather

Vezi și:

ANM a anunțat cum o să fie vremea după episodul de ninsori. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare
Ninge 7 zile la rând în România, începând de azi. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Știri
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai…
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Știri
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni…
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor....
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai ...
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni ...
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ...
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului ...
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege
Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce ...
Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce și tihnită
Vezi toate știrile
×